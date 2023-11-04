5 комнатных растений, защищающих от негативной энергии

Комнатные растения могут быть успокаивающими и эстетическими дополнениями вашего дома. Лучшие – те, которые вам нравятся, в которых вы находите красоту и дополняют ваш образ жизни.

Участница Международной гильдии фэн-шуй Анджела Хиггинс для Best Life пояснила, что украшение растениями может сделать ваш дом красивее, некоторые из них также отражают негативную энергию. Комнатные растения могут помочь поднять настроение и снять стресс, а также могут принести столь необходимую удачу.

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1. Змеиное растение

Змеиное растение

Змеиное растение, или известное некоторым как "тещин язык", легко в уходе и может улучшить настроение.

Считается, что растение отфильтровывает отрицательную энергию. Она также очищает воздух и помогает удалить токсины из воздуха в вашем доме.

Эксперты отмечают, что они нуждаются в очень малом уходе, поэтому могут процветать почти в любой среде. Колючие листья делают растение немного зловещим, но на самом деле известно, что оно отбивает неудачу и предохраняет ваш дом от злых духов. Чаще их ставят в спальнях или других жилых помещениях.

2. Орхидеи

Орхидеи не только яркие и красивые, но и очень властные растения. Им нужно много солнечного света, и они могут быть темпераментными, когда слишком много тепла. Когда вазон здоров, он прекрасно избавляется от отрицательной энергии, но когда он начинает падать, он может снизить энергию так же быстро.

"Это растение как бы контролирует энергию и требует, чтобы оно было положительным, потому что это именно то, что ему нужно для процветания", – пояснил таролог, говорит Джейми Гомес.

Это замечательное растение, которое можно поставить у входа или перед домом, поскольку задает тон гостям. Орхидеи также прекрасно повышают энергию, а их красочный вид известен тем, что успокаивает разум.

3. Мирная лилия

Лилия мира

Мирные лилии достаточно распространены, и, как и змеиное растение, за ними достаточно легко ухаживать и поддерживать. Известно также, что они помогают нейтрализовать вредные газы в помещении.

"Вы захотите разместить их в местах с застойной энергией или высоким уровнем загрязнения, чтобы помочь улучшить атмосферу", – объяснила садовница Бенита Миддлтон.

Растение может предложить духовное, умственное и физическое процветание. Считается, что мирная лилия способствует гармонии и ощущению покоя. Однако лилии токсичны для животных. Поэтому, если у вас есть кошка или собака, вы можете обратить внимание на другие растения в этом списке.

4. Бамбук

Бамбук

В практиках фэн-шуй бамбук считается символом удачи, приносящей положительную энергию и процветание.

"Считается, что размещение бамбуковых растений в восточной части вашего дома усиливает положительный поток энергии", – говорят эксперты

5. Алое Вера

Алое Вера

Мы все знаем, насколько лучше себя чувствует ваша кожа, когда вы используете алоэ вера после сильного солнечного ожога.

Это очищающее и успокаивающее растение, не требующее чрезмерного полива. Кроме своих целебных свойств считается, что алоэ вера борется с неудачей и негативной энергией. Его нужно разместить в ванной для создания расслабляющей спа-атмосферы.

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