5 креативных идей сборки салфеток, чтобы удивить всех

Как составить салфетку для украшения праздничного стола - Способы складывания салфеток для сервировки стола

Салфетки играют важную роль в сервировании стола, особенно к таким праздникам, как Рождество, Пасха или день рождения. Они не только красивы и элегантны, но и многофункциональны.

Какую бы атмосферу вы ни хотели создать, сложные салфетки будут иметь эстетическое значение для стола. Чтобы украсить свой ужин, вдохновитесь идеями экспертов Sante Plus о том, как красиво разложить салфетки.

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Шляпа эльфа

Как красиво сложить салфетки

Если вы ищете необычную идею, чтобы украсить стол на Рождество, вот вам оригинальная идея сборки салфеток.

Сложите салфетку пополам вдоль, отметив складки. Удерживая центр салфетки пальцем, поверните одну сторону справа налево, чтобы образовался конус. Загните основание вверх, чтобы сформировать поля шляпы. Ваше украшение готово!

К этой шапке можно выбрать салфетки синего, красного или зеленого цвета. Этот узор можно сделать с помощью бумажной или тканевой салфетки.

С одним карманом

Сервировка стола

Эта модель салфетки идеальна для хранения столовых приборов или украшения стола веточками зелени или хвои на Рождество.

Положите салфетку швом вверх. Сложите ее пополам. Сложите еще раз пополам, чтобы получился квадрат. Поверните салфетку, придав ей форму ромба. Сложить первый слой вниз, затем второй слой тоже. Выверните салфетку наизнанку. Сложите одну сторону внутрь, затем другую сторону. Выверните наизнанку.

Салфетка "елка"

Если вы ищете креативную идею для складывания салфеток на Рождество, попробуйте эту елочную салфетку. Вам понадобится квадратная салфетка.

Как сложить салфетку на Новый год

1. Начните с того, что сложите салфетку пополам, чтобы получилась прямоугольная форма, затем сложите ее еще раз пополам, чтобы получился квадрат.

2. Поверните полотенце так, чтобы открывающиеся клапаны были направлены вниз или к вам.

3. Сложите верхний слой вверх, оставив немного места или поля с левой и правой стороны, и повторите то же самое с клапанами внизу.

4. Закончив складывать последний клапан, переверните все это и, используя центральную линию как ориентир, согните правую сторону примерно на треть, затем повторите то же самое с левой стороной.

5. Сложите верхнюю часть вниз.

6. Полностью переверните все, загните первый верхний клапан и повторите ту же операцию с другими клапанами.

Салфетка в форме короны

Салфетка в форме короны

1. Сложите салфетку по диагонали, чтобы получился треугольник.

2. Соедините левый и правый углы к вершине треугольника, чтобы выйти ромб.

3. Загните нижний угол ⅔.

4. Загните кончик назад.

5. Переверните салфетку и сложите две стороны так, чтобы они перекрывались. Оставьте его внутрь, чтобы зафиксировать форму.

6. Переверните салфетку и сложите два крыла короны.

Салфетка в форме бантика

Для вневременного стиля выберите простую салфетку с галстуком-бабочкой.

Как красиво сложить салфетку

Положите салфетку на обратную сторону ровно. Соедините левый верхний угол и правый нижний угол посередине так, чтобы они перекрывались. Сложите правую сторону посередине и сложите ее еще раз, чтобы перекрыть другую сторону. Соедините два конца, чтобы сформировать узел посередине.

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