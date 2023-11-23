5 лучших комнатных растений для подвесных кашпо

Комнатные растения могут легко украсить комнату и улучшить ваше настроение настолько, что вам может не хватить места, чтобы их посадить. Поэтому вы можете рассмотреть возможность использования подвесных кашпо.

Висячие растения прекрасно подходят для того, чтобы посмотреть вверх, сделать вашу комнату выше и оформить труднодоступные места, пишет Best Life. Но какие комнатные растения лучше подходят для подвесных кашпо? Об этом рассказали эксперты по растениеводству и дали основные рекомендации по уходу за ними.

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1. Потос

Потос

Существует много разновидностей потоса или сциндапсуса, и практически любой из них идеально подходит для подвесных корзин. Большинство сортов произрастают быстро, если их посадить в правильном месте.

Владелец питомника Perfect Plants Nursery Алекс Кантор неравнодушен к красивым листьям золотого потоса. По его словам, это тянущаяся лиана имеет темно-зеленые листья в форме сердца с золотистыми метками. Растение отлично очищает воздух.

2. Крестовик Роули

Крестовик Роули

Крестовик – совершенно уникальное комнатное растение. Это суккулент с длинными стеблями и шаровидными листьями, что в конце концов напоминает нить жемчужин. Когда он спускается вниз, создает прекрасный водопад из зелени.

Этот вазон выдерживает много яркого света и нуждается в хорошо дренированной почве, чтобы избежать гниения корней. Маленькие белые цветы могут наполнить вашу комнату запахом корицы, особенно поздней весной. Но сок крестовика может быть ядовитым для домашних питомцев и детей.

3. Хлорофитум хохлатый

Хлорофитум хохлатый

Выбирая растение для подвесной корзины или кашпо, важно искать легкое, чтобы оно не сильно напрягалось после полива. Растение-паук идеально, потому что листья растут наружу и вниз, распределяя вес более равномерно.

У хлорофитума хорошие длинные листья, которые могут вырастать до 18 дюймов. Растение устойчиво и хорошо адаптируется к разным условиям освещения. Вазон хорошо очищает воздух.

4. Монстера Адансона

Монстера Адансона

Может быть, вы слышали о Monstera adansonii? Растение имеет глянцевые зеленые листья с дырками в листьях, напоминающих швейцарский сыр. Листья крепкие, за ними очень легко ухаживать.

Вы также можете выбрать искусственную версию этого комнатного растения. Это позволяет вам обладать всей красотой настоящей зелени без каких-либо проблем.

5. Филодендрон micans

Philodendron Micans

Philodendron mican идеально подходит для демонстрации в подвесном кашпо благодаря тому, что они сильно разрастаются. Листья также великолепны – они имеют мягкую бархатную поверхность, а цвет – это деликатный баланс зеленого и нежно-бордового.

Однако важно следить за топливом и не переливать его, потому что рост остановится. Филодендрон лучше всего будет процветать в месте, которое получает рассеянный солнечный свет.

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