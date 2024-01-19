5 причин: Диетолог ответила, почему день следует начинать с тарелки овсянки

Почему овсянку полезно есть на завтрак

Овсянка – это не просто вкусный и сытный завтрак, но и продукт со многими полезными для здоровья свойствами. Она содержит много клетчатки, белка, витаминов и минералов, а также является хорошим источником растворимых волокон бета-глюкана.

Это вкусный и полезный продукт, который может стать отличным выбором для завтрака. Она содержит много питательных веществ, которые могут принести пользу здоровью, пишет dailynews.kyiv.ua.

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Вот пять причин, почему стоит есть овсянку на завтрак:

Снижает уровень холестерина. Бета-глюкан, содержащийся в овсянке, помогает снизить уровень ЛПНП (плохого) холестерина в крови.

Помогает терять вес. Клетчатка в овсянке способствует длительному ощущению сытости, что может помочь снизить общее потребление калорий и способствовать похудению.

Клетчатка в овсянке способствует длительному ощущению сытости, что может помочь снизить общее потребление калорий и способствовать похудению. Стабилизирует уровень сахара в крови. Бета-глюкан также помогает стабилизировать уровень сахара в крови, что может быть полезно людям с диабетом 2 типа.

Бета-глюкан также помогает стабилизировать уровень сахара в крови, что может быть полезно людям с диабетом 2 типа. Оздоровляет микрофлору кишечника. Растворимые волокна в овсянке способствуют росту полезных бактерий в кишечнике, что может помочь улучшить пищеварение.

Растворимые волокна в овсянке способствуют росту полезных бактерий в кишечнике, что может помочь улучшить пищеварение. Снижает риск развития астмы. Некоторые исследования показывают, что овсянка может помочь предотвратить развитие астмы у детей, если ее давать в раннем возрасте.

Как приготовить овсянку

Овсянку можно приготовить разными способами. Самый простой способ – это залить овсянку кипятком или молоком и оставить на несколько минут, пока она не разбухнет. Для насыщеннейшего вкуса можно добавить овсянку в кипящую воду или молоко и варить на медленном огне в течение 5-10 минут.

К овсянке можно добавить разные фрукты, орехи, семена или мед, чтобы сделать ее еще вкуснее и полезнее.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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