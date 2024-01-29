5 растений, прогоняющих злых духов и негативную энергию из дома

Ни для кого не секрет, что наличие растений дома имеет множество преимуществ. Комнатные растения не только хороши, они также могут поднять настроение, производить кислород, успокаивать и очищать дом от негатива.

Как пишет Sante Plus, некоторые растения являются отличным решением для защиты вашего дома от плохой энергии. Они еще и приносят пользу разуму и телу.

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1. Меч Святого Георгия или Сансевиерия

Сансевиерия

Говорят, что это растение является защитным щитом от проникающей в дом негативной энергии, поэтому многие люди ставят большой горшок с этим прекрасным растением у входа в свой дом.

2. Диффенбахия

Благодаря своим прекрасным зеленым листьям это растение имеет репутацию защитника домов. Однако соблюдайте меры предосторожности, если у вас дома есть домашние животные или дети, поскольку это токсичное для них растение.

3. Мирная лилия

Мирная лилия

Мирная лилия с белыми цветами также входит в список лучших растений для дома: она защищает от плохой энергии, очищает окружающую среду и обеспечивает свежий чистый кислород. За этим растением легко ухаживать: его не нужно оставлять на солнце, но ему нужен хороший естественный свет.

4. Розмарин

Если вы хотите отогнать плохую энергию, поставьте вазы с розмарином в комнатах дома, где вы чаще всего бываете. Его очень легко выращивать.

5. Анаму

Верящие в это говорят, что анама имеет огромную силу защиты от духов. Анама широко используется в лечении благодаря терапевтическим свойствам.

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