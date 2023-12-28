5 самых практичных подарков на Новый год, которые оценит каждый

Что подарить на Новый год 2024 – самые практичные подарки на праздник

Эксперт из подарков рассказала о самых практичных подарках, которые оценит каждый. Они могут помочь человеку улучшить или облегчить жизнь.

Также Лия (@leahsgiftguide) добавила, что требовательным к подаркам людям лучше дарить то, что они просят. Либо пригласить у них официальный список подарков, подарить то, чем они пользуются регулярно, или то, в чем вы уверены.

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Канистра с бензином

Если у человека есть автомобиль или генератор, можно подарить канистру с нужным топливом. Но будьте осторожны, когда несете его в дом.

Добавьте несколько аксессуаров, ориентированных на автомобиль, например, органайзер на сиденье или некоторые из их любимых закусок в путешествии, и вы получите полный подарочный набор.

Небольшой GPS-трекер

Сегодня на рынке так много GPS-трекеров и их можно использовать совершенно разным образом.

"Если ваш получатель постоянно где-то покидает свой кошелек, а потом пугается, когда не может его найти, или если он постоянно забывает, где припарковал свою машину, ему это нужно", – рассказала эксперт.

Регистратор

Регистратор – тип продукта, который кто-то может не купить для себя. Но если их девиз – практичность, то они это точно оценят.

Умные розетки

Умные розетки подключаются к Wi-Fi, поэтому вы можете контролировать поток электроэнергии к подключенным устройствам с помощью смартфона или виртуального помощника — и они имеют множество практических приложений, начиная от управления бытовой техникой издалека и заканчивая снижением потребления электроэнергии в доме.

Это тот тип вещей, о которых вы можете не знать, сколько вам нужно, пока у вас они не будут или не будут подарены.

Подарочная карта

Подарочная карточка может показаться скучной, но нет ничего практичнее этого, если вы не хотите дарить наличные.

Добавьте несколько других предметов с подарочной картой, чтобы персонализировать ее. К примеру, если вы подарите подарочную карточку в магазин косметики, то вы можете положить ее вместе с приятным мылом, гелем для умывания и т.д.

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