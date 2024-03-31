5 сладостей, которые можно есть во время диеты и не толстеть

Какие сладости можно есть на диете во время похудения

Хочешь лакомиться и худеть? Это действительно возможно! Есть много вкусностей, которые не только не повредят твоей фигуре, но и принесут пользу.

Однако есть сладости, которые можно есть даже на диете. Да, это не миф! Список таких "диетических" продуктов поделился в издании РадиоТрек.

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Вот 5 из них:

1. Зефир

Но не любой! Выбирай зефир на агар-агаре. Он улучшает работу печени, насыщает организм йодом и кальцием. А вот зефир на желатине лучше есть осторожно, он ведь более калорийный.

2. Мармелад

Этот десерт обычно изготовляют из фруктового пюре, поэтому он богат витаминами, микро- и макроэлементами.

3. Натуральный мед

Настоящая казна полезных веществ! В нем есть витамины, пантотеновая и фолиевая кислота, кальций, магний, железо, йод и многое другое. Врачи рекомендуют есть до 2 столовых ложек меда в день.

4. Горький шоколад

Темный шоколад – это не только вкусно, но и полезно. Он стимулирует работу мозга, улучшает память, замедляет старение. Если худеешь, выбирай шоколад с содержанием какао не менее 80%.

5. Фрукты

Лучше всего есть их в первой половине дня. Вечером лучше лакомиться ягодами. Эти продукты отлично заменяют сахар.

Напомним, мы уже писали, какие 5 продуктов следует включить в свой рацион.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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