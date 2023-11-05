5 способов применения вазелина, о которых вы не знали

Вазелин - для чего использовать вазелин и как

Вазелин – это средство, которое уже много лет используют для увлажнения, ухода и обновления кожи всех типов. Хотя вазелин обладает питательными свойствами, лучше ограничить его использование максимум одним или двумя разами в неделю, если у вас жирная кожа, поскольку есть риск закупорить поры.

Издание Sante Plus о 5 способах применения вазелина, которые нужно использовать в своем косметическом уходе. Не рекомендуется использовать вазелин при прыщах или акне, а также на открытых или инфицированных ранах.

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Обогащенный жирными кислотами вазелин является отличным союзником по борьбе с несовершенством кожи и защитой гидролипидной пленки кожи. Это косметическое средство обеспечивает интенсивное увлажнение кожи и может заменить крем для лица.

1. Восстанавливающая процедура для ресниц. Если у вас хрупкие ресницы и вы ищете средство, которое сделает их более густым и длинным, выберите вазелин. Эта восстановительная процедура питает ресницы и придает им объем.

Перед сном нанесите на реснички вазелин с помощью кисточки. Для естественного эффекта накладных ресниц можно нанести вазелин в качестве основы перед нанесением туши. Этот совет позволит вам получить длинные и завитые ресницы. Чтобы сделать ресницы более густыми и стимулировать их рост, вы также можете выбрать кокосовое масло, миндаль или жожоба.

2. Мазь для нежной кожи. Вазелин, считающийся отличным увлажняющим средством, помогает питать сухую кожу и делать ее более мягкой. Кроме того, укрепляет кожный барьер и защищает кожу от воздействия окислительного стресса.

Для удаления омертвевшей кожи, борьбы с сухостью и регенерации кожи настоятельно рекомендуется использовать вазелин. Некоторые люди используют его для увлажнения сухих ног и борьбы с трещинами. Кроме того, вазелином может заменить бальзам для губ, чтобы вылечить потрескавшиеся и поврежденные губы. Наконец, вазелин может облегчить раздражение, связанное с экземой.

3. Щит от морщин. Тонкие линии и морщины являются признаками старения кожи. Морщины неизбежно возникают из-за потери эластичности кожи. Чтобы предотвратить и уменьшить их появление, необходим увлажняющий уход. Богатый жирными веществами вазелин способен заменить вам питательный крем и бороться с появлением морщин. Наносите вазелин вокруг глаз, рта, декольте и лба, чтобы предотвратить первые признаки старения.

4. Средство для снятия макияжа для чувствительной кожи. Если у вас чувствительная кожа, вы знаете, что средство для снятия макияжа, содержащее химикаты, и чрезмерное трение может повредить защитный барьер. Чтобы защитить кожу и бережно удалить макияж, вазелин – отличный выбор. Просто нанесите этот продукт на кожу и круговыми движениями он быстро впитается. Затем с помощью ватного диска аккуратно протрите и удалите все следы макияжа.

5. Укрепляющее средство для ногтей. Многие хотят укрепить свои ногти и стимулировать их рост. Чтобы ногти были крепкими, необходимо обязательно питать и увлажнять кутикулу. Нанесите вазелин на ногти и кутикулу, оставьте 1 час. Затем смойте теплой водой.

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