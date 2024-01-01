6 оригинальных идей декорирования дома своими руками с помощью шишек: фото

Как украсить дом зимой – как сделать украшения из шишек

Зимние украшения интересны как детям, так и взрослым. В этот период многие ищет оригинальные и неожиданные идеи декорирования дома.

Не нужно тратить много денег для декора, поскольку вы можете его изготовить самостоятельно. Зимой добавят атмосферы шишки, свечи, еловые ветки и т.д. Издание Sante Plus рассказало о 7 оригинальных идеях украшения дома своими руками.

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1. Оригинальные центральные элементы стола со сосновыми шишками и свечами

Вам потребуется деревянный диск, деревянная доска, свечи разного размера, веревка, кружево, палочки корицы и сосновые шишки. Свечи нужно обернуть клочьями ткани или сетевая, добавить атласный бантик, палочку корицы.

Поместите свечи на деревянный диск и завершите композицию, добавив сосновые шишки. Включите свое воображение и не бойтесь экспериментировать.

Декор для дома

Что сделать из шишек

2. Композиция из свечей, шишек и еловых веток

Еще одна оригинальная идея для украшения стола – это декорировать его свечами, шишками, орехами, лапником. Все элементы нужно выставить на прямоугольный поднос.

Декор для дома

3. Сосновые шишки и кора в стаканах/банках

С помощью кожуры дерева можно легко выровнять банку извне. Затем остается только разместить их на деревянном подносе и добавить переплетенные сосновые шишки, свежие сосновые иглы, вату как снег и т.д.

Зимний декор для дома

4. Терракотовые горшки и сосновые шишки

Из небольших терракотовых горшков можно сделать отличный зимний декор всего за несколько минут. Для их изготовления вам нужно будет наполнить терракотовые горшки мхом, поместить внутрь сосновую шишку и украсить емкость узлом веревки.

Зимний декор для дома

5. Подвесные шишки и гирлянды

Чтобы украсить свой интерьер, вы можете повесить на стену украшение из сосновых шишек, веревки, сухих цветов и длинной ветки. Чтобы все это осветить, можно добавить гирлянду из светодиодных фонарей.

Подвесные шишки и гирлянды

6. Украшение для входной двери из сосновых шишек

Вы можете создать украшение для входной двери из сушеных сосновых шишек. Это украшение, сделанное своими руками, соответствует духу Рождества, Нового года и вообще зимних праздников, символизирующих любовь, взаимопомощь и солидарность.

Украшение для дверей

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