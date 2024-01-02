6 самых худших подарков на день рождения, которые никто не захочет

Что нельзя дарить на день рождения – самые плохие подарки для дня рождения

Выбирая подарок на день рождения, вам нужно очень хорошо знать получателя: что он любит, что ненавидит, что ему интересно попробовать и на что он, возможно, никогда не будет тратиться, но будет благодарен за получение. Если все это кажется слишком много, то обратите внимание на подарки, которые лучше не дарить.

Эксперт по дарению подарков Лия в своем TikTok (@leahsgiftguide) делится вещами, которые вы никогда не должны дарить, если кто-то специально об этом не попросит. Следуйте ее советам, и вы сузите выбор и сможете выбрать отличный подарок.

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Косметика

Макияж и косметика могут быть точным или неудачным подарком. Если вы не знаете, на что у человека аллергия, какими средствами он пользуется, то лучше воздержаться от того, чтобы покупать это для кого-то на день рождения.

"Я считаю, что безопасно подарить им то, чем они часто пользуются и нуждаются в пополнении, но я бы не выбрала что-нибудь случайное, если они этого не попросят", – пояснила эксперт.

Книги самопомощи

Книги для самопомощи – это то, что лучше покупать самостоятельно. Независимо от того, речь идет об организации, уборке или ином образе мышления, это может отправить неправильное сообщение получателю.

Вы не хотите, чтобы они думали, что вы верите, что им нужен толчок в отдел здоровых привычек. Единственное исключение – если человек просит определенную книгу. Подарочная карта в местный книжный магазин с пачкой шикарного россыпного чая — более безопасный вариант. Они могут выбрать собственную понравившуюся им книгу.

Персональный аромат

Если вы дарите кому-то личный аромат на день рождения, есть большая вероятность, что он ему не понравится или он предпочел бы что-то другое.

"У каждого разные предпочтения, но не стоит только гадать", – говорит Лия. "Пополнение или заполнение того, что они уже используют и любят, – это, вероятно, безопасный выбор".

Вы также можете подарить пробник духов, содержащий небольшие флаконы с разными ароматами. Таким образом, ваш получатель сможет решить, на какой из них пойти ва-банк.

Абонемент в спортзал

То, что вы хотели стать членом нового клуба пилатеса на улице, не означает, что ваш друг или член семьи это сделает.

"Представьте себе, что вы получаете абонемент в спортзал, о котором вы не просили, подумайте, как вы можете ответить", – говорит Лия. Это может выглядеть как тихий способ указать недостатки другого человека.

Вещи, изменяющие внешний вид

Есть масса продуктов, которые подпадают под эту категорию: полоски для отбеливания зубов, средства для загара, краски для волос и т.д.

Даже если вы можете подумать, что оказываете кому-то услугу, помогая им запастись тем, чем они часто пользуются, не простите, если они об этом не попросят.

Гигиенические средства

Подобным образом извините средства для самогигиены, если вы не хотите намекнуть, что текущие вещи вашего друга не очень хороши.

Самогигиена включает в себя такие вещи, как дезодорант, средство для умывания лица и зубная паста. Эксперт отмечает, что это другие продукты, чем оздоровительные продукты, как модные лосьоны, губки, лаки для ногтей и средства для мытья тела, на которые кто-то может не тратить деньги для себя.

Напомним, чтобы создать праздничный образ, не обязательно бежать по магазинам в поисках новых вещей или ярких платьев. Возможно, все нужное уже есть в вашем шкафу.

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