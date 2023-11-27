6 советов, которые помогут сохранить волосы чистыми надолго

Что делать, чтобы волосы быстро не жирнели

Кожа головы теряет тонус из-за смены времен года, загрязнения, питания и вредных привычек. Поэтому волосы приходится мыть все чаще и чаще.

Если вы хотите, чтобы ваши волосы оставались чистыми дольше, ознакомьтесь с советами экспертов для Sante Plus. Они помогут положить конец жирным волосам.

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Почему мои волосы часто грязные?

Жирные волосы связаны с избытком кожного сала на коже головы. Сальные железы производят масло, которое придает волосам жирный вид. Результат: кожа головы становится упругой, но волосы теряют блеск, и становятся тусклыми.

Кроме того, из-за неправильного питания и неправильного ухода за волосами ваши волосы взывают о "помощи".

Как сохранить волосы чистыми длиннее?

Если вы хотите избавиться от жирных волос, вам необходимо изменить свой уход за волосами.

1. Изменяйте шампунь каждые 3 месяца.

Правильное мытье гривы требует тщательного знания вашего типа волос – жирных, сухих или нормальных. В зависимости от этого вы должны выбрать подходящий шампунь, содержащий натуральные активные ингредиенты и, прежде всего, с нейтральным pH, чтобы бережно относиться к волокнам волос.

Не стесняйтесь менять аромат и марку шампуня каждые 3 месяца. Это совет от экспертов в области парикмахерского искусства: чем больше ваши волосы привыкнут к определенной формуле, тем менее эффективным он будет со временем. При этом важно правильно подобрать шампунь для вашего типа волос, чтобы не нарушать работу сальных желез кожи головы.

2. Не мойте волосы горячей водой.

Горячая вода влияет на кожу головы. Высокая температура открывает чешуйки волос, что обязательно ослабляет волокно волос. Также рекомендуется избегать мойки холодной водой, которая также может быть агрессивной. Для бережной мойки используйте теплую воду.

3. Не массируйте волосы слишком часто.

Массирование головы, безусловно, помогает стимулировать рост волос, но это также стимулирует выделение кожного сала с активацией кровообращения. Чтобы не жирнели волосы, делайте массаж головы непосредственно перед мытьем головы.

4. Не стоит укладывать волосы при высоких температурах феном.

Выпрямитель или фен оказывают влияние на кожу головы, что фактически приводит к выработке большего количества кожного сала, которое защищает ее. Поэтому важно распределять время при сушке феном и, прежде всего, соблюдать при сушке расстояния в 30 сантиметров. Также следует избегать горячих пластин выпрямителя, если вы используете их каждый день. Эксперты советуют использовать его время от времени.

5. Чаще меняйте наволочку, чтобы волосы стали менее жирными.

Ночью голова трется о наволочку и оставляет жирные следы. Если вы используете ту же наволочку с чистыми волосами, вы неизбежно увидите возвращение жирности. Часто стирайте постельное белье и завязывайте волосы перед сном. Это позволит избежать жирности волос и надолго сохранит их чистыми.

6. Очистите расческу и инструменты для укладки.

Как и в случае с наволочкой, важно следить за инструментами для укладки. Щетки, зажимы, резинки и расчески, постоянно контактирующие с волосами, покрываются пылью и кожным салом. Не забывайте их регулярно чистить. Для этого окуните щетку и все инструменты для укладки в мыльную воду (для этого можно использовать шампунь).

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