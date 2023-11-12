7 комнатных растений, которым не нужен солнечный свет

Некоторые комнатные растения не нуждаются в многом солнечного света, потому что воды родом из регионов, где в дикой природе растут в тенистых местах под густым пологом деревьев. В таких условиях они получают небольшое количество рассеянного света.

Поэтому такие растения можно выращивать в затемненных помещениях, например в офисах, коридорах или спальнях. Они не требуют частого полива и ухода, пишет Best Life.

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1. Змеиное растение (Сансевиерия)

Змеиное растение

Змеиное растение может переносить практически любые комнатные условия. У нее толстые, сочные листья и корни, что позволяет накапливать избыточные питательные вещества и выживать длительное время, оставаясь сытыми и зелеными. Поливать их следует только после полного высыхания почвы. Змеиные растения действительно нуждаются в слабом освещении.

2. Традесканция зебрина

Традесканция зебрина

Если вы ищете виноградное растение, которое будет расти каскадом по мере роста, рассмотрите Tradescantia Zebrina.

Эксперты утверждают, что этому легкому растению не требуется много солнечного света, но если оно не получает света, яркие полосы на его листьях могут увянуть.

Помимо фиолетового оттенка, еще одна вещь, которая делает это растение уникальным, состоит в том, что оно хорошо растет в контейнерах с другими растениями. Важно поддерживать верхний дюйм почвы влажным, что можно определить, засунув палец в почву или используя влагомер.

3. Растение-паук (хлорофитум хохлатый)

Хлорофитум хохлатый

Это еще одно красивое комнатное растение, не требующее доступа к прямому солнечному свету, и подойдет для начинающих. Растения-пауки могут преуспевать в условиях слабого освещения, и их нужно поливать только раз в неделю.

Самое худшее, что вы можете сделать со своим растением-пауком, — это поставить его под горячий прямой солнечный свет, поскольку это может обожжить его листья. Но это растение может быть умеренно галлюциногенным для кошек.

4. Филодендрон

Филодендрон

Лучше всего держать это растение как можно дальше от прямого солнечного света, поскольку резкие лучи могут обжечь его листья.

Это романтическое с виду комнатное растение хорошо будет стоять на полке или в подвесной корзине, поэтому его стебли с виноградной лозой и листья в форме сердца будут изящно расти вниз. В зависимости от месторасположения это растение следует поливать только раз в 1-2 недели.

5. Плющ английский

Плющ английский

Большинство ассоциирует это растение с фасадами зданий, но если выращивать его в помещении в условиях слабого или умеренного освещения, оно действительно будет оставаться более контролируемым. Лучше ей будет, когда будет расти в подвесной корзине или на решетке.

Эксперты советуют дать почве высохнуть перед тем, как повторно увлажнять ее; избыток влаги остановит рост плюща.

Обратите внимание, что это растение ядовито для человека и многих животных; держите его листья подальше от маленьких детей, кошек и собак.

6. Мирная лилия

Мирная лилия

Мирная лилия – идеальное растение для пребывания в темном уголке, поскольку оно будет преуспевать при слабом косвенном солнечном свете. Эксперты рекомендуют поставить это растение в ванную комнату, поскольку оно привыкло к влажной среде и процветает от пара из душа.

Их нужно поливать только раз в 7-10 дней (возможно, чаще, если вы живете в более сухом климате), и если вы заметите, что листья желтеют, это может означать, что на них слишком много солнечного света.

7. Искусственные растения

Искусственные растения

На самом деле нет ни одного растения, которому не нужен солнечный свет, поскольку именно его используют для создания пищи для себя с помощью фотосинтеза. Однако когда растение адаптируется к слабому освещению, оно чувствует снижение способности к фотосинтезу. Естественной реакцией растения является замедление его роста и сохранение ресурсов.

По этой причине эксперт по растениям Пэрис Лаликата рекомендует искусственные растения тем, у кого действительно нет света или кто просто не имеет времени ухаживать за настоящими комнатными растениями. Искусственные растения нуждаются только в периодической притирке пыли, чтобы они выглядели чистыми.

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