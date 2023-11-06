7 популярных комнатных растений, которые на самом деле труднее всего сохранить

Комнатные растения не только эстетически привлекательны и полезны для очищения воздуха. Они могут успокоить тревогу, помочь вам быстрее выздороветь, улучшить внимание и даже взгляд на мир.

Некоторые исследования показали, что комнатные растения приносят пользу только тогда, когда они зеленые и процветают. Если вазон приходит в упадок, как пишет Best Life, это может ухудшить не только ваше состояние, но и привлечь негативную энергию.

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Эксперт по садоводству Запад Аднан рассказал, что определенные комнатные растения преуспевают с минимальным вниманием, другие могут быть достаточно сложными в выращивании даже для опытных садоводов. Узнайте о семи популярных комнатных растениях, которые на самом деле труднее всего сохранить здоровыми.

1. Фикус лирообразный

Фикус лирообразный

Люди любят фикусы за широкие, большие листья и глянцевый блеск, но эксперты говорят, что за этим популярным растением особенно трудно ухаживать.

К примеру, фикус лирообразный известен своей прихотливостью. Он требует постоянного яркого косвенного освещения, точного полива и регулярной подкормки. Его легко могут повредить вредители как паутинный клещ.

2. Девичий папоротник, или адиантум

Девичий папоротник

Лиственные папоротники с веерообразными пучками листьев могут добавить текстуры и красоты. Однако несколько экспертов отметили, что их тоже достаточно трудно сохранить в живых.

"Девичьи папоротники известны своими нежными и кружевными листьями, но они чрезвычайно чувствительны к изменениям влажности и температуры", – пояснил Аднан. Им нужна высокая влажность, постоянный уровень влаги, защита от сквозняков.

3. Орхидеи

Орхидеи

Орхидеи могут быть элегантными, но они нуждаются в особом уходе. Им нужны определенные освещенные и температурные условия, и их потребности в поливе могут быть сложной задачей. Корневая гниль и неправильный уход могут привести к гибели. Орхидеи следует поливать раз в неделю. Если больше или меньше, растение погибнет.

4. Калатея

Калатея

Калатея – это привлекательные двухцветные комнатные растения, требующие больше ухода, чем многие владельцы растений думают.

Растения калатеи достаточно чувствительны к качеству воды, уровню влажности и прямому солнечному свету. У них могут быстро появиться коричневые края, если условия не подходят. У некоторых желтеют листья и скручиваются.

5. Крестовик Роули

Крестовик Роули

За суккулентами обычно проще ухаживать по сравнению с другими растениями. Однако Том Эберли, основатель и главный редактор Plantes Passion, говорит, что крестовик является исключением.

"Хотя это суккулент, он нуждается в более частом поливе, чем другие члены семейства. Он также нуждается в ярком косвенном свете, чтобы не стать длинноногим", – пояснил он.

6. Гардения

Гардения

Гардении испускают нежные, похожие на розы цветы, со сладким ароматом. Однако Эберли отмечает, что эти растения нуждаются в очень специфических условиях, включая высокую влажность, кислую почву и яркий косвенный свет.

7. Стрелитция

Стрелитция

Это вечнозеленое тропическое растение с овальными листьями и оранжевыми цветами, которое похоже на райскую птицу. Стрелитция любит яркий, косвенный свет, частый полив, но она чувствительна к перепадам температуры и паутинному клещу.

Ранее эксперты рассказали, как повысить влажность орхидеи без риска корневой гнили.

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