7 рождественских растений, токсичных для домашних животных

Некоторые растения станут отличным подарком на рождественско-новогодние праздники, а также будут элементом декора. На самом же деле они могут представлять серьезный вред для здоровья ваших любимцев.

Флористы отмечают, что отдельные растения могут быть даже смертельными. Поэтому осторожно относитесь к тому, что приносите домой. Об этом пишет Mental Floss.

Читайте также: Топ 5 городов, которые лучше украшены к Новому году

1. Падуб

Падуб - это обычное рождественское растение, уходящее корнями в традиции друидов. Сегодня многие христиане используют растение как напоминание о распятии. Но будьте аккуратны, если вы все-таки решите украсить комнаты: и растение, и ягоды содержат токсины, которые могут быть вредными для домашних животных и детей.

Общие симптомы отравления падубом включают рвоту и диарею, чрезмерное слюнотечение и боль в животе. Употребление большого количества листьев или ягод падуба может привести к суду, а в некоторых случаях даже к смерти.

2. Омела

Омела – самое романтичное растение сезона. И хотя это традиция, чтобы пары целовались под ее листьями, любые пушистые члены семьи должны держаться как можно дальше.

Это маленькое растение содержит как лектины, так и форотоксины, являющиеся основными токсинами, которые могут привести к резкому замедлению ударов сердца животных или снижению артериального давления. Но вашему питомцу придется съесть много омелы, чтобы получить серьезное влияние токсинов. Если они перекусят растением, обязательно обратите внимание на такие симптомы, как желудочно-кишечные расстройства, слабость, затрудненное дыхание и низкое кровяное давление.

3. Пуансетия

Пуансетия – это красивые и знаковые рождественские растения, которые обычно дарят в рождественско-новогодний сезон. Но вы должны быть осторожными с тем, где их держать: хотя пуансетии не так вредны, как принято считать, однако у некоторых домашних животных может возникнуть аллергическая реакция на сок растения. Проявляется это в виде рвоты, слюнотечения и раздражения кожи. В большинстве случаев вашей кошке или собаке пришлось бы проглотить большое количество пуансетий, чтобы получить более серьезную реакцию.

4. Лилии

Лилии – популярный выбор в праздничных цветочных композициях. Однако, если у вас есть домашние животные, лучше не держать эти цветы в доме, особенно если у вас есть члены семьи кошачьих. Даже употребление небольшого количества растения может привести к судорогам, сердечной аритмии или даже органной недостаточности. Хотя не все лилии ядовиты для собак, но все лилии, принадлежащие к семейству настоящих лилий и лилейников, чрезвычайно опасны для кошек.

5. Ваша елка

Конечно, собаки и кошки могут представлять большую угрозу для елки, которую вы притащили в дом. Но деревья не совсем беззащитны. Масла из хвои могут раздражать рот и желудок вашего питомца. В особо ужасных обстоятельствах, если они будут грызть елку, то у них может появиться диарея, непроходимость или даже кишечные проколы. Также лучше держать животных как можно дальше от елочной воды, поскольку со временем там могут скапливаться бактерии.

6. Плющ

В дохристианские времена люди использовали плющ вместе с падубом и омелой для празднования зимнего солнцестояния; Сегодня люди все еще часто добавляют его в свой праздничный декор.

Хотя плющ ошеломляющий, его потребление может иметь печальные последствия для ваших пушистиков. Употребление растения может вызвать такие симптомы, как боль в животе, рвоту, усиленное слюнотечение и т.д. В крайних случаях некоторые домашние животные могут даже иметь кровь в стуле.

7. Лавр

Издавна лавр использовали в венках. Но если у вас есть животные, вам следует искать венки из чего-то другого. Некоторые виды лавра содержат очень опасные нейротоксины, которые могут причинить вред организму ваших домашних животных. Это может влиять на функцию скелета и нервов при проникании внутрь, препятствовать работе сердца – потенциально летальное последствие.

Ранее UAportal рассказывал, какие семь видов комнатных растений запрещено держать одиноким женщинам.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!