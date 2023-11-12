7 самых пушистых пород собак, которые восхищают каждого

Пушистые собаки очень милые и приятные на ощупь. Они могут стать настоящими компаньонами и источником тепла и уюта, а зимой даже согреть.

Конечно, содержание пушистых собак требует определенного ухода. Вам нужно будет регулярно их расчесывать, чтобы предотвратить образование колтунов, и купать их, чтобы они оставались чистыми и здоровыми. Эксперты для Best Life рассказали о семи пушистых породах собак.

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1. Чау-чау

Чау-чау

"Чау-чау – это древняя порода, происходящая из Китая", – говорит доктор ветеринарных наук Джорджина Уши Филлипс. "Эти пушистые щенки выполняли разнообразные роли, начиная от охоты и охраны до таскания упряжек и даже боевых задач в некоторых случаях".

Кроме пушистой двойной шерсти, они такие известны своим уникальным сине-черным языком.

2. Бриар

Бриар

"Этой умной, энергичной собаке, которая живет от 10 до 15 лет, требуется много активностей", - объяснил кинолог Тревис Брорсен. По его словам, бриары стали популярны во время Первой мировой войны, когда их использовали для поиска раненых солдат. К сожалению, это также способствовало их редкости.

3. Померанский шпиц

Померанский шпиц

"Хотя некоторые апельсины могут выглядеть как миниатюрные чау-чау, эти маленькие собачки происходят из Центральной Европы, где их выращивали как болонки. Помпы (как их часто называют) также имеют "двойное пальто", которое помогает придать им чрезвычайно пушистый вид", – объяснил Филлипс.

4. Ньюфаундленд

Ньюфаундленд

Специалисты говорят, что эта порода может стать легким и волшебным дополнением вашей семьи.

По словам кинолога Дэниела Когилла, ньюфаундледы могут быть большими, но это очень нежная и терпеливая порода. Их часто считают породой "няня", поскольку они прекрасно ладят с детьми. У них может быть белая, черная, серая или коричневая шерсть, которая обычно густая, длинная и очень пушистая.

5. Тибетский мастиф

Тибетский мастиф

Тибетские мастифы – это большая и сильная порода, которая легко весит более 100 фунтов, и берет свое начало в древнем Китае, как чау-чау. Они имеют двойную шерсть и большие размеры, из-за чего они выглядят еще большими пушистиками.

6. Староанглийская овчарка

Английская овчарка

Староанглийская овчарка имеет двойную шерсть, сохраняющую прохладу в жару и тепло в холод. Благодаря этому порода может легко приспособиться к среде с изменяющимся климатом.

Овчарки являются членами пастушьей группы, а это значит, что они умны, трудолюбивы и способны приспосабливаться. Они любят иметь работу, а это значит, что важно занять их, чтобы уберечь от неприятностей. Но эта трудовая этика также делает их отличными для обучения, поэтому они прекрасно подходят для семей.

7. Самоед

Самоед

Самоед – это надежная собака, которая любит семью, ее легче дрессировать, чем других, убеждают кинологи. Они очень легко привязываются и обычно не любят оставаться наедине надолго. Шерсть самоедов нуждается в ежедневном уходе.

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