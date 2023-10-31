7 советов, как очистить пригоревший утюг

Очистить обгоревший утюг можно разными натуральными средствами. Прежде всего, вам нужно извлечь вилку из розетки, дать остыть прибору и удалить остатки ткани с помощью пинцета или палочек.

После завершения первого этапа воспользуйтесь одним из следующих советов, которые дали эксперты Sante Plus. Так вы придадите утюгу новый вид.

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1. Соль. После удаления всех пригоревших кусочков ткани на пластине вашего устройства могут остаться следы. Чтобы их удалить, возьмите мягкую ткань и посыпьте ее несколькими столовыми ложками соли. Утюг переведите в режим "Хлопок" и, как только он достаточно нагреется, положите его на соль и двигайтесь вперед-назад. Продолжайте так, пока пятна не исчезнут. Отключите утюг от сети и дайте ему остыть, затем протрите его влажной тканью.

2. Уксус. Если следы более устойчивы, нагрейте немного белого уксуса и окуните в него мягкую ткань. Потрите железную пластину до исчезновения следов, затем протрите ее тряпкой, смоченной в чистой воде.

Если, несмотря на это, уксус не удалил эти черные пятна, повысите его эффективность, добавив соль. Разведите 1 столовую ложку соли в стакане горячего белого уксуса, затем натрите подошву устройства. Как только пятна исчезнут, протрите влажной тряпкой.

3. Смесь горячей воды и жидкого моющего средства. Если пластина вашего прибора имеет антипригарное покрытие, используйте для ее очистки смесь горячей воды и небольшого количества жидкого моющего средства. Окуньте кусок ткани в смесь, затем протрите тарелку, чтобы она стала как новая. В завершение протрите мягкой влажной тканью, затем тщательно высушите.

4. Жидкость для мытья посуды. Иногда подгоревшие места покрывают щели утюга. Чтобы их очистить, приготовьте раствор из воды и жидкости для мытья посуды, затем обмакните ватный тампон и протрите трещины. Когда вся грязь исчезнет, протрите влажной тканью, а затем высушите.

5. Полировка металла. Если на железной пластине нет покрытия, вы можете легко придать ей новый вид, используя полироль для металла. Налейте несколько капель средства, затем протрите пятна тряпкой. Как только пятна исчезнут, удалите остатки средства чистой влажной тряпкой, затем высушите тарелку сухой тряпкой.

6. Перекись водорода. Перекись водорода – один из самых простых и быстрых способов почистить утюг. Просто смочите ткань перекисью водорода и прогладьте, пока пятна не исчезнут.

7. Профилактика лучше, чем лечение. Чтобы избежать любых инцидентов с утюгом, не оставляйте его без присмотра, когда он подключен к сети. Кроме того, чтобы прибор выглядел как новый, регулярно очищайте его, чтобы остатки ткани не скапливались в прорезях и не блокировали их. Чтобы сохранить качество пластины, избегайте использования абразивных чистящих средств или щеток, так как они могут еще больше повредить прибор.

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