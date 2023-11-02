7 советов, которые помогут подготовиться к отключению электроэнергии в холодное время

Как подготовиться к блекауту – что делать, когда не будет света

В Украине отключение электроснабжения может произойти в любое время на фоне обстрелов критической инфраструктуры, продолжения полномасштабной войны и вообще непогоды. Это, конечно, неприятно, но стоит быть готовым к такому сценарию.

Эксперты в комментарии Best Life дали несколько советов, как пережить осень и зиму без света. В частности, узнайте, что нужно держать под рукой и как защитить свой дом, когда электроэнергия выключается.

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1. Будьте готовы хранить скоропортящиеся продукты в холоде.

Быстровозводимые продукты в холодильнике и морозильной камере не оставались холодными, если выключат свет. В холодильнике еду можно хранить в течение 4 часов, в морозилке – 48 часов. В идеале вы просто оставляете дверь холодильника и морозильной камеры закрытой, чтобы продукты могли оставаться охлажденными как можно дольше. После этого один из вариантов – вынести еду на улицу, если разрешает погода.

2. Возможность приготовить еду

Что касается приготовления пищи, если у вас газовая плита, вы можете использовать ее для приготовления пищи. Убедитесь, что у вас есть спички или зажигалка.

Также для приготовления пищи можно использовать туристические газовые баллоны, но обязательно следуйте всем инструкциям по безопасности.

И, конечно, накануне отключения электричества всегда полезно запастись разными не скоропортящимися продуктами.

3. Убедитесь, что резервное освещение готово к работе.

Особенно после наступления темноты, заменяемый источник света часто является первым, что мы ищем, чтобы иметь возможность оценить и разрешить ситуацию. Не забывайте держать под рукой фонарики и свечи на батарейках и использовать их вместо телефона, когда это возможно, чтобы сохранить заряд батареи телефона.

Эксперты советуют иметь под рукой выдвижной светодиодный фонарь для кемпинга. Они легкие и отлично просвечивают комнату.

4. Запаситесь аккумуляторами и батарейками.

Предусматривая отключение электроэнергии, убедитесь, что у вас достаточно батарей для устройств, которым они понадобятся, но храните их отдельно. Устанавливайте их только при необходимости.

Портативные зарядные станции или зарядные аккумуляторы, которые готовы к работе, могут стать спасением для телефонов и небольших устройств, а специальная станция резервного питания может обеспечить бесперебойную работу вашего Wi-Fi.

5. Сохраните свои трубы

"Если электроэнергия отключена в течение длительного периода времени, а температура опустится ниже нуля, ваши трубы могут замерзнуть и лопнуть", – отметил Мэтт Хагенс, плотник и основатель Obsessed Woodworking.

По его словам, чтобы этого не произошло, убедитесь, что ваши трубы должным образом изолированы. Вы можете использовать муфты для труб или обернуть трубы изолентой, чтобы они были теплыми.

"Если вы оказались в ситуации, когда у вас нет резервного источника питания (или источника отопления, которое не зависит от электричества), ваш лучший способ действий – опорожнить все трубы в вашем доме, чтобы предотвратить утечку воды и замерзание внутри", – добавил эксперт.

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6. Умейте согреваться.

Тепло дома может являться главной задачей. Эксперты советуют одевать многослойную одежду, использовать одеяла и спальные мешки, чтобы согреться.

Если у вас есть, вы также можете использовать камин или дровяную печь, но обязательно соблюдайте правила безопасности. Если у вас есть резервный генератор, обогреватели также отличные.

7. Генератор.

Иметь генератор на случай отключения света – отличный вариант, но его важно правильно устанавливать, чтобы выделяющийся угарный газ не навредил никому. Для квартир такая вещь не рекомендуется, а вот в приватном доме станет незаменимой.

Кроме того, есть домашние резервные генераторы, подключенные к домашней электрической системе, работающие на топливе, которое есть в вашем доме. Эти типы генераторов запускаются автоматически при отключении электроэнергии и будут питаться значительно большее количество приборов.

Для обоих этих вариантов нужно иметь под рукой достаточно топлива, которое безопасно хранится, чтобы питать генератор. Убедитесь, что устройство регулярно проверяется и обслуживается в соответствии с рекомендациями производителя.

И обязательно соблюдайте все меры безопасности: например, никогда не пытайтесь запустить газогенератор в помещении.

Напомним, что многие люди стремятся стирать одежду при низких температурах, чтобы сэкономить воду и электроэнергию. Однако эксперты предупреждают, что это может оказаться вредным для здоровья.

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