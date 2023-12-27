7 уникальных новогодних традиций со всего мира: от горящих чучел до разбивания гранатов

Как празднуют Новый год другие страны – интересные новогодние традиции со всего мира

В мире появилось много разных новогодних традиций – креативных, культурно уникальных и интересных. Кое-кто разбивает гранаты, разводит костры, а кто-то выпекает хлеб.

Издание Best Life рассказывает об интересных культурных традициях других народов по поводу празднования Нового года. О некоторых из них вы могли даже не слышать.

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1. Дания: Разбиваем тарелки

В Дании люди гордятся количеством разбитой посуды под дверью до конца новогодней ночи. Эта датская традиция бросать фарфором в двери своих друзей и соседей в канун Нового года – средство оставить любую агрессию и недоброжелательность перед началом Нового года, и чем больше ваша куча разбитой посуды, тем больше удачи вы будете иметь в будущем году.

2. Эквадор: Горящие чучела

В Эквадоре люди выставляют чучела политиков, артистов и других деятелей в прошлом году, чтобы потом провести сожжение как символ "старого года". Это происходит в конце года для очищения мира от всего плохого за последние 12 месяцев и освобождения места для будущего хорошего.

3. Греция: Разбивание гранатов

В древнегреческой мифологии гранат символизирует плодородие, жизнь и изобилие, поэтому в современной Греции этот плод стал ассоциироваться с удачей. Сразу после полуночи в канун Нового года у греков есть обычай разбивать гранат о дверь своего дома – и говорят, что количество гранатовых зерен, которые в конечном итоге рассыпаются, напрямую зависит от количества будущей удачи.

4. Филиппины: Подача 12 круглых фруктов

На Филиппинах в новогоднюю ночь принято подавать 12 круглых фруктов – по одному на каждый месяц года. Считается, что эта традиция помогает принести процветание, счастье, крепкое здоровье и деньги. Круглая форма олицетворяет монеты, которые помогут привлечь удачу в каждую семью. Фрукты разного цвета также символизируют разные формы удачи. Зеленый и фиолетовый, например, представляют процветание, тогда как желтый ассоциируется со счастьем и единством.

5. Ирландия: Стучите хлебом о стену

Каждый год ирландские семьи готовят рождественский хлеб и стучат им о двери и стены своих семейных домов, чтобы отогнать злых духов. Считается, что этот поступок не только отгоняет неудачу, но и способствует привлечению добрых духов, помогающих начать новый путь.

6. Армения: Выпекание хлеба "К счастью"

Когда жители Армении пекут хлеб в канун Нового года, они добавляют в тесто особый ингредиент – удачу. Конечно, они не буквально добавляют ингредиент, который называется удача, в свое тесто, но по традиции метафорические добрые пожелания замешиваются в каждую партию хлеба, испеченного в последний день года.

7. Германия: Разлив свинца

В Германии все новогодние праздники сосредоточены вокруг довольно уникального мероприятия, известного как Bleigießen, или обливания свинцом. Используя пламя свечи, каждый человек расплавляет небольшой кусочек свинца или олова и выливает его в емкость с холодной водой. Говорят, что форма, образуемая свинцом или олово, раскрывает судьбу человека на следующий год.

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