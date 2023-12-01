70-летняя жительница Уганды стала старейшей женщиной Африки, родившей ребенка (фото)

Сафина Намуквая родила мальчика и девочку с помощью кесарева сечения после зачатия с помощью ЭКО 70-летняя Сафина Намуквая из Уганды родила близнецов – мальчика и девочку. Женщина стала самой старшей матерью в Африке.

Как сообщает Международная женская больница Центра репродуктивности в Facebook, Намуквая родила мальчика и девочку с помощью кесарева сечения после зачатия с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

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Близнецы весили по 2 килограмма каждый, они родились на 34 неделе беременности.

"Эта история не только об успехе медицины, это о силе и стойкости человеческого духа", – говорится в сообщении больницы.

Намуквая рассказала, что это ее вторые роды через три года после рождения девочки в 2020 году. Она назвала роды чудом, но вспомнила также трудности, которые пришлось преодолеть во время беременности, в частности, то, что мужчина покинул ее и детей.

"Мужчины боятся рождения близнецов", – сказала она.

Намуквая потеряла первого мужчину в 1992 году, а четыре года спустя завязала другие отношения. Говорит, что во время первого брака у нее произошел выкидыш.

Напомним, в Англии женщина вторично родила разноцветные близнецы. Первые близнецы с разным цветом кожи появились на свет в 2001 году, а вторые девочки родились в 2009 году.

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