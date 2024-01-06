8 распространенных примет о игле, которые вы могли не слышать

Народные приметы о игле – что значит, если укололся иглой

В народе появилось немало примет и предрассудков об иглах. Их использовали очень осторожно из-за применения магических обрядов.

К примеру, плохим знаком считается наступить на иглу или сесть. Предвестником хороших событий является сломанная игла или игла с нитью в ушку.

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1. Наступить на иглу – к ссоре с другом. Это неприятное событие, которое может вызвать боль и раздражение. Поэтому считается, что она может привести к ссоре с близким человеком.

2. Сесть на иглу – к измене или разочарованию. Это еще более неприятное событие, которое может привести к травме. Поэтому считается, что она может привести к измене или разочарованию.

3. Дарить иглы – к бедности. Это нехороший знак, поскольку игла считается символом разлуки. Потому подаренная игла может привести к бедности. За такой подарок обязательно нужно заплатить монетами. Дарить их нужно в хорошем настроении.

4. Сломанная игла – к хорошим новостям. Это связано с тем, что сломанная игла больше не может ранить.

5. Иглы, лежащие на дороге, – к беде. Это плохой знак, потому что они считаются символом беды. Человек, который наступит на такие иглы, может испытать несчастье.

6. Хранить иглы дома с протянутой нитью – до денег. Это считается хорошим знаком, поскольку приносит в дом деньги. Связано с тем, что нить – символ бесконечности, а игла – символ действия.

7. Уколоться иглой – до поцелуя. Это неприятное событие, но оно может считаться хорошим знаком, поскольку это может привести к поцелую.

8. Игла, висящая на нити, – до гадания. Если погадать на такой игле, то можно узнать свое будущее.

Раньше мы писали о том, какие приметы и предрассудки связаны с приходом гостей, и почему люди желают здоровья, когда другие люди чихают.

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