8 уловок, которые помогут коту и собаке найти общий язык

Как правило, кошки держатся отстраненно и их легко испугать, тогда как собаки более общительны и активны. Однако это не значит, что они не могут жить в одном месте – им просто понадобится ваша помощь.

Если кошки и собаки воспитываются вместе в положительной, любящей и ободряющей среде, они будут друзьями или просто будут терпеть друг друга. Об этом сказал эксперт по котам Джексон Гэлакси для Mental Floss.

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1. Учитывайте характер ваших домашних животных, а не породы.

Вопреки расхожему мнению, что некоторые породы кошек и собак обычно не ладят, важнее учитывать их личности и уровень энергии. Если собака агрессивна, она не подойдет семье с привередливым котом. В отличие от этого, стареющая собака ненавидела бы делить свое пространство с разгульным котёнком.

Если характеры двух животных не совпадают, составьте резервный план или задумайтесь о том, чтобы договориться о том, чтобы держать их разделенными в течение длительного времени.

2. Дрессируйте собаку.

Чтобы подготовить вашу собаку к успешному контакту с котами, научите ее контролировать свои импульсы. Прыгает ли он через кухню, когда кто-то роняет печенье, начинает ли бодрствовать, когда видит игрушку, которая скрипит? Если да, то, вероятно, с котами сразу не будет хорошо, поскольку он, скорее всего, подскочит, когда заметит кошачьих.

3. Дайте коту свою территорию до того, как он встретит собаку.

Котам нужно защищенное пространство – своеобразный "базовый лагерь", принадлежащий только им. Сделайте это убежище закрытым для собаки, но также создайте безопасные просторы вокруг дома. Таким образом, кот может уверенно ориентироваться на общей территории, не мешая своему собачьему собратью.

Поскольку кошки являются естественными скалолазами, эксперты рекомендуют воспользоваться преимуществами вертикального пространства вашего дома. Купите высокие кошачьи деревья, установите полки или поставьте кровать для кошек на книжный шкаф. Это позволяет вашей кошке наблюдать за собакой с безопасного расстояния или переходить комнату, не касаясь пола.

Кошки должны чувствовать себя в безопасности, занимаясь своими делами. Кроме того, собаки иногда любят перекусывать кошачьими фекалиями – вредная привычка, из-за которой ваше животное может заразиться кишечными паразитами. Эти глисты могут вызвать множество проблем со здоровьем, включая рвоту, диарею, потерю веса и анемию.

4. Тренируйте тело и разум собаки.

"Люди занимаются своими собаками, вероятно, на 20% от того, что они должны делать", – утверждают эксперты. "Очень важно, чтобы их энергия высвобождалась где-то в другом месте, чтобы они обладали способностью замедлять свой мозг и действительно контролировать себя, когда они рядом с котятами".

Собаки также нуждаются в большой стимуляции. Для этого у собак должны быть игрушки, пастушьи занятия и высокоинтенсивное обучение трюкам.

Вместо того чтобы просто гулять, остановитесь и посидите пять раз в каждом квартале. Изменяйте направление, изменяйте скорость. Речь идет о том, чтобы должным образом освободить их пастушьи инстинкты и стремление к добыче.

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5. Пусть коты и собаки ходят за "своим носом".

Было бы разумной идеей разрешить котам и собакам обнюхать постель и игрушки друг друга перед личным знакомством. Таким образом, они могут удовлетворить свое любопытство и избежать потенциальных боев за территорию.

6. Тщательно спланируйте первую встречу кота/собаки.

Как и люди, кошки и собаки имеют только один хороший шанс произвести отличное первое впечатление. К счастью, они оба любят еду, что может помочь им полюбить друг друга.

Запланируйте первую встречу кота с собакой во время еды, но держите собаку на поводке, а обоих животных – по разные стороны от закрытой двери. Они не будут видеть друг друга, но будут чувствовать запахи друг друга, пожевывая свою пищу. Они начнут ассоциировать этот запах с едой, таким образом "делая его хорошей вещью".

Делайте это каждый раз во время еды несколько недель, прежде чем медленно вводить визуальное моделирование. Продолжайте кормить кота и собаку отдельно, но с обеих сторон от ворот или ширмы, прежде чем окончательно убрать их. К этому моменту "они едят бок о бок, практически игнорируя друг друга". Ради безопасности продолжайте держать собаку на поводке, пока не убедитесь, что ее безопасно снять (и даже будьте осторожны).

7. Держите их пищу и игрушки отдельно.

После того, как вы успешно заинтересовали кота и собаку с помощью упражнений по кормлению, расставьте их миски с едой по отдельности.

Чтобы предотвратить эти катастрофические случаи приема пищи, запланируйте регулярное время приема пищи для своих домашних животных и расставьте миски в отдельных частях дома или блюдо для кота на столе или другом высоком месте.

Также внимательно следите за кошачьими игрушками — конкуренция за игрушки также может привести к драке.

8. Подумайте о том, чтобы воспитывать собаку и кота вместе (если можете).

Социализировать этих животных в молодом возрасте может быть легче, чем познакомить их во взрослом возрасте – щенки легко поддаются обучению. Кроме того, на этом этапе жизни собаки менее уверены и меньше, что позволяет кошке "занять свое законное место на вершине иерархии".

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