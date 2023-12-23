8 вредных привычек, провоцирующих преждевременное старение кожи

У современных людей есть напряженный график, беспокойная жизнь и стресс. Эти ошибки "воруют" наши лучшие годы.

Из-за усталости и лености мы позволяем себе не выходить из зоны комфорта, часто забывая об уходе за собой. Некоторые вредные повадки мы повторяем и повторяем, а наша кожа только стареет. Об этом пишет Sante Plus.

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1. Недостаток сна

Одна из причин, по которой наша кожа стареет раньше, связана недостатком сна, бессонницей. Это сбивает наши внутренние часы, поэтому организм выделяет больше кортизола, "гормона стресса". В результате коллаген, сохраняющий кожу гладкой и эластичной, постепенно разрушается, что приводит к появлению тонких линий и морщин.

2. Сигареты

Табак – настоящий враг красоты и здоровья, повышающий риск рака и других хронических заболеваний. Но курильщики также должны заметить вредное влияние на свою кожу: впоследствии она морщится, быстрее желтеет и образуются некрасивые пятна. Курение сигарет уменьшает приток крови, который переносит необходимые питательные вещества, такие как кислород к поверхности кожи. Результат: в организме снижается выработка коллагена.

3. Плохо увлажненная кожа

Когда кожа высыхает, она становится более плотной и сухой, как видно у пожилых людей. Очевидно, что необходима достаточная гидратация.

Утром и вечером умываясь, делайте это осторожно, чтобы не раздражать кожу. И используйте здоровые, безалкогольные продукты.

По возможности избегайте химических продуктов, которые могут привести к дальнейшему высыханию.

Всегда используйте мягкие увлажняющие средства и в первую очередь не забывайте снимать макияж каждый вечер перед сном.

Удушающая кожа преждевременно стареет.

Наконец, пейте много воды в течение дня, потому что кожа увлажнена как изнутри, так и снаружи.

4. Мрачный взгляд

Да, это легче сказать, чем сделать. Потому что мы склонны хмуриться, даже не осознавая этого. Но старайтесь, насколько это возможно, избегать выражения лица, углубляющего морщинки.

Чем больше вы хмуритесь, тем больше морщин на коже и тем больше морщин образуется со временем.

5. Вы не контролируете свое кровяное давление

Помните, что высокое кровяное давление увеличивает риск возникновения возрастных проблем, таких как сосудистая деменция. Поэтому важно периодически контролировать свое кровяное давление: соблюдайте правильное питание, занимайтесь физическими упражнениями и, возможно, принимайте соответствующее лекарство. Это поможет замедлить старение, а также предотвратить возможное повреждение головного мозга.

6. Темная одежда

Это довольно глупо, но "яркие цвета освещают лицо и размывают темные участки". Выбор цвета вашей одежды не случаен. Некоторые тона могут подчеркнуть ваше лицо, в то время как другие рискуют сделать его тусклым и более старым.

Вы должны научиться приспосабливаться к эволюции кожи: если лицо с возрастом стало бледнее, вы должны гармонизировать его с цветами, которые ему лучше всего подходят, даже если у вас не было привычки носить эти тона. Возьмем пример черного: этот цвет, вероятно, идеально подходил вам, когда вам было за тридцать, но, возможно, через 10 лет он не делает вас моложе. В этом случае другие цвета, такие как темно-серый, насыщенный синий или даже более яркие оттенки, могут быть более приятными.

7. Неподходящая стрижка или цвет

Удачная стрижка может забрать несколько лет и освежить лицо, или действовать наоборот – состарить.

"Всегда выбирайте стрижку, подчеркивающую профиль лица", – советует косметолог Паула Вейга. Что касается окрашивания, она рекомендует выбирать более светлый цвет или оттенки немного ярче вашего природного цвета лица, потому что "мягкие, светлые тона заставляют лицо сиять больше".

"Волосы только одного цвета могут состарить вас, будь то каштановые, светлые или белые. Не стесняйтесь добавить несколько оттенков или хороших бликов, чтобы сделать волосы ярче. Тогда ваше лицо станет более сияющим и молодым!", – утверждает косметолог.

8. Отсутствие аксессуаров, таких как очки

Как и при выборе одежды, эксперт моды призывает вас проявлять больше творчества в выборе аксессуаров, которые вы носите каждый день. Очки, например, "имеют решающее значение в те дни, когда у вас нет времени на создание нового образа", говорит Паула Вейга. Ювелирные изделия, сумки, шарфы, аксессуары для волос... Развлекайтесь, разбивая свой образ, иногда бывает слишком гладким и спокойным.

Напомним, что косметические процедуры и средства по уходу за кожей могут лишь временно скрыть внешние проявления акне, поэтому врачи рекомендуют лечить проблему изнутри.

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