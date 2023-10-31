9 самых уникальных пород собак, которых вы никогда не видели

За исключением собаководов и участников собачьих выставок, большинство людей знают лишь несколько самых популярных пород собак – золотистых ретриверов, лабораторий, йорков и бульдогов. Но во всем мире существует 360 официально признанных пород, многие из которых настолько редки или необычны, что вы, возможно, никогда их не видели.

Чтобы узнать больше об этих необычных собаках, издание Best Life поговорило с ветеринарами и специалистами по домашним животным. Узнайте, что отличает этих животных и как они могут выглядеть.

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1. Венгерская собака Пули

Венгерская собака Пули – уникальные породы собак

Неудивительно, что собака Пули и ее фирменные дреды входят в наш список самых уникальных собак. По данным Американского кинологического клуба (AKC), эти дреды плотны и устойчивы к атмосферным воздействиям. Обычно собаки черные, угольно-красные или белые.

"Эти собаки похожи на меньшие версии комондоров, поскольку у них также длинная шерсть, которая фиксируется и напоминает человеческие локоны", – отметил ветеринар Кортни Джексон.

По его словам, они родом из Венгрии и преимущественно используются как пастушьи собаки. По этой причине их мех защищает от стихии. Именно поэтому они так ласковы, хорошо общаются с людьми и легко поддаются дрессировке.

2. Солуки

Солуки

"Салуки, также известные как арабская гончая, газельская гончая или персидская борзая, являются борзыми (это означает, что они охотятся на вид, а не на запах)", - пояснил Джексон. Они напоминают борзых и тесно связаны с афганской борзой, но их разводят преимущественно на Ближнем Востоке.

"Что делает эту породу уникальной, так это их "роскошные распущенные пучки шерсти вокруг ушей и хвоста", – отметил Патрик Холмбо, главный ветеринар компании Cooper Pet Care. Эта порода была выведена для бега, поэтому им нужно больше физических упражнений, чем другим породам .

3. Перуанская голая собака

Перуанская голая собака

Эта порода широко известна как "голая собака", говорит знаменитый кинолог и эксперт по домашним животным Тревис Брорсен.

По его словам, эта порода родилась в Перу, она умна и ласкова. Перуанка прекрасно ладит с семьей, и интересный факт – как вы уже догадались, она не сильно линяет.

4. Шолоцквинтли (ксолоитцкуинтли) или шоло

Уникальная порода собак

Еще одна бесшерстная порода — ксолоитцкуинтли (или сокращенно ксолос/шоло), которая родом из Мексики.

"Доказательства существования этой породы были найдены среди руин племен майя и тольтеков", - пояснил Даниэль Когилл. По его словам, собаки этой породы, которую часто называют perro pelón mexicano (мексиканская голая собака), могут рождаться с шерстью или без нее, иногда в одном помете.

Со морщинистой мордочкой, атлетическим телом и пятнистой кожей эта собака, безусловно, единственная в своем роде. Хотя вам не придется беспокоиться о линьке или уходе, их безволосые тела нуждаются в дополнительном уходе, "например, зимнее пальто и солнцезащитный крем", отмечает ветеринар Ирам Шарма.

5. Бедлингтон-терьер

Бедлингтон терьер

Бедлингтон-терьеры, названные в честь восточноанглийского города, из которого они родом – ловкие, атлетические и умные гончие. Они "имеют очень уникальный мех и цвет серого, белого или даже коричневого цвета", пояснил генеральный директор Dope Dog Эрин Мастопиетро.

Их кудрявый мех, похожий на ягненка, бесспорно выделяет их, а также делает их гипоаллергенными, поскольку они не сильно линяют. Также они могут быть идеальными приятными партнерами, поскольку их мех очень мягкий и густой. Их уши с кистями только придают виду плюшевого мишку.

6. Шапендо или голландская овчарка

Шапендо – голландская овчарка

У этой собаки, известной как "голландская овчарка", не просто дружеское лицо, они хорошо относятся к людям и другим животным. Шапендо происходит из Нидерландов, они были там повсюду с конца XIX века. В начале 20 века их количество резко сократилось, когда были импортированы бордер-колли. Но после Второй мировой войны порода была возрождена, но многие до сих пор о них не слышали.

7. Кай

Кай Кен

Существует несколько уникальных аспектов этой породы. Во-первых, их черно-коричневая шерсть и тигровые метки принесли им прозвище "Тигровые собаки". Во-вторых, Кай Кен является "одной из шести охраняемых пород Японии" и считается "национальными достопримечательностями" в стране.

Кай Кенс является редкой породой даже в Японии. Хотя изначально они были выведены как охотничьи собаки, они очень ласковы и преданы своим владельцам и известны как очень умные.

8. Фараоновая собака

Фараоновая собака

Эта худая гончая названа так потому, что происходит из древнего Египта. Вы даже можете увидеть фараонову собаку, изображенную на многих "декоративных фризах египетских храмов, датированных 4400 годом до нашей эры", согласно Клубу фараоновых собак Америки.

Порода известна своей "изощренной фигурой и огромными ушами", отмечает ветеринар Линда Саймон. Она говорит, что они имеют хорошее здоровье, но имеют очень тонкую кожу и жидкую шерсть, поэтому плохо справляются с низкими температурами.

Еще одна вещь, которую следует учитывать, это то, что, хотя они невероятно ласковы, они все еще охотничьи собаки по своей природе и любят бегать и требуют приличного количества упражнений.

9. Папийон, также называемый континентальным той-спаниелем

Папион

Слово "papillon" на французском означает "бабочка", и эта порода названа так потому, что благодаря большим ушам и длинной шерсти они похожи на тезку, объясняет Дженнифер Брунс.

"Они известны своим интеллектом, ловкостью и длительной средней продолжительностью жизни – более 15 лет", – объяснила Брунс, добавив, что папионы бодры и веселы.

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