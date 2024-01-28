А-ля пана-кота: рецепт молочного киселя
А-ля пана-кота: рецепт молочного киселя
Этот десерт – аналог итальянской пана-коты. Он такой же нежный и молочный, но украинский колорит. Попытайтесь приготовить с нами. Рецептом поделился портал Shuba.
Ингредиенты
- Молоко 3,2% - 3 стакана
- Сахар – 1,5 ст. л.
- Крахмал картофельный – 2 ст. л.
- Сахар ванильный – 1 ч. л.
- Ягоды – по желанию
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Приготовление
- В глубокой кастрюле нагрейте 2 стакана молока до кипения. Добавьте сахар и перемешайте до полного растворения.
- В 1 стакане молока растворите крахмал.
- Влейте растворенный крахмал в кастрюлю тонкой струйкой, постоянно помешивая.
- Варите кисель на небольшом огне, помешивая, в течение 5 минут.
- Разлейте кисель в формочки и поставьте в холодильник на 1 час.
- Подавайте охлажденным, украсив по желанию ягодами или вареньем.
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