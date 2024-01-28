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А-ля пана-кота: рецепт молочного киселя

Цихоцкая Мария

А-ля пана-кота: рецепт молочного киселя

Этот десерт – аналог итальянской пана-коты. Он такой же нежный и молочный, но украинский колорит. Попытайтесь приготовить с нами. Рецептом поделился портал Shuba.

Ингредиенты

  • Молоко 3,2% - 3 стакана
  • Сахар – 1,5 ст. л.
  • Крахмал картофельный – 2 ст. л.
  • Сахар ванильный – 1 ч. л.
  • Ягоды – по желанию

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Приготовление

  1. В глубокой кастрюле нагрейте 2 стакана молока до кипения. Добавьте сахар и перемешайте до полного растворения.
  2. В 1 стакане молока растворите крахмал.
  3. Влейте растворенный крахмал в кастрюлю тонкой струйкой, постоянно помешивая.
  4. Варите кисель на небольшом огне, помешивая, в течение 5 минут.
  5. Разлейте кисель в формочки и поставьте в холодильник на 1 час.
  6. Подавайте охлажденным, украсив по желанию ягодами или вареньем.

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