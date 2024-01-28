А-ля пана-кота: рецепт молочного киселя

Этот десерт – аналог итальянской пана-коты. Он такой же нежный и молочный, но украинский колорит. Попытайтесь приготовить с нами. Рецептом поделился портал Shuba.

Ингредиенты

Молоко 3,2% - 3 стакана

Сахар – 1,5 ст. л.

Крахмал картофельный – 2 ст. л.

Сахар ванильный – 1 ч. л.

Ягоды – по желанию

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Приготовление

В глубокой кастрюле нагрейте 2 стакана молока до кипения. Добавьте сахар и перемешайте до полного растворения. В 1 стакане молока растворите крахмал. Влейте растворенный крахмал в кастрюлю тонкой струйкой, постоянно помешивая. Варите кисель на небольшом огне, помешивая, в течение 5 минут. Разлейте кисель в формочки и поставьте в холодильник на 1 час. Подавайте охлажденным, украсив по желанию ягодами или вареньем.

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