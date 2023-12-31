А можно как в кафе: Названы 9 самых популярных ошибок, из-за которых кофе получается невкусным

Вкусный свежий ароматный кофе – это гарантированное хорошее начало дня. Однако часто бывает, что по какой-то причине ее вкус после приготовления совсем не такой, как ожидалось.

Чтобы этого не произошло, важно избегать распространенных ошибок при приготовлении кофе. Избегая этих ошибок, вы сможете приготовить ароматный и вкусный кофе, который будет радовать вас каждое утро, рассказывает Джонатан Рубинштейн, основатель и генеральный директор Joe Coffee, и Калина Тео, соучредитель Coffee Project New York.

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1. Предварительный помол кофейных зерен

Хотя кофе может пахнуть просто нереально, когда их размалывают в магазине, вкус будет испорчен, когда придет время заваривать кофе. Молотый кофе начинает терять вкус через две минуты после помола, поэтому лучше всегда измельчать зерна свежими.

2. Использование старых бобов

Несвежие бобы также не прибавят кофе вкусу. Обычно из зерен, обжаренных в последние три недели, получается незабываемый напиток, поэтому следует проверять дату обжарки. Старый кофе окисляется и теряет свои ароматические соединения.

3. Хранение зерен кофе в морозильной камере

Хотя может показаться логичным хранить обжаренные кофейные зерна в морозильной камере, в конечном счете это ошибка. Морозилка влияет на уровень влажности зерен, причиняя вред первоначальному интенсивному вкусу. Лучше хранить бобы в контейнере, защищающем их от воздуха и влаги.

4. Использование воды низкого качества

Кофе на 98% состоит из воды, поэтому это ключевой компонент процесса заваривания. Если вода имеет неприятный вкус, то и кофе будет таким же. Используйте свежую, чистую, отфильтрованную воду.

5. Недостаточная температура воды

Чтобы сварить ароматный кофе, вода должна иметь температуру 94 градуса Цельсия. Если температура слишком низкая, кофе получится недостаточно экстрагированным и будет иметь кислый вкус. И наоборот, если он слишком высок, кофе будет переэкстрагированным и будет иметь горький вкус.

6. Пить из чашки, которую тяжело держать

Чашка имеет значение. Удовольствие, которое человек получает от чашки кофе, может быть весьма субъективно. Выбирайте чашку, которую удобно держать, и которая доставляет вам удовольствие во время ее использования.

7. Использование грязного кофейника

Обязательно выбросьте использованные фильтры и кофейную гущу и тщательно промойте оборудование, прежде чем заваривать следующую чашку кофе. Кофейное масло будет оставаться в емкости и приносить вкус сгоревшему маслу, если его не очистить должным образом.

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