Африканская птица ростом с человека ест крокодилов и убивает своих братьев и сестер (видео)

Туфелька – это удивительная птица, обитающая в болотах и на болотах Восточной Африки. Он может достигать 1,5 метра в высоту и имеет острый клюв длиной 30 см – третий по величине птичий клюв в мире.

Этот грозный хищник охотится из засады: он стоит совершенно неподвижно, прежде чем устремиться вперед, чтобы схватить ничего не подозревающую добычу и проглотить ее целиком, сообщает Live Science.

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Исследования показали, что сом составляет 71% рациона туфельки. Он также ест угрей, змей и даже маленьких крокодилов.

Эти птицы обычно одиночные, но размножающиеся пары моногамны. Они откладывают до трех яиц, но из-за соперничества между птенцами обычно выживает только одно – самое сильное.

Более сильные птенцы могут убивать своих братьев и сестер. Это жестокое поведение, но оно помогает выжить самому сильному птенцу.

Туфелька – это уникальная птица, не имеющая близких родственников. Его предки появились в конце мелового периода, 66 миллионов лет назад.

К сожалению, туфелька занесена в Красный список МСОП как уязвимый вид. Осталось всего 5000-8000 этих птиц.

Ранее ученые выяснили, что слоны устраивают похороны для своих мертвых малышей и оплакивают их.

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