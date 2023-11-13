Активизировалась магнитная буря: какие последствия для здоровья и как защититься
В результате повышенной активности Солнца ноябрь показался серьезным испытанием для метеозависимых людей из-за продолжающихся уже неделю мощных магнитных бурь.
Пик геомагнитных колебаний уже пройден, однако 13 ноября магнитные бури все еще останутся мощными. Центр Meteoagent прогнозирует сегодня К-индекс активности на уровне 4 баллов.
Во время магнитных бурь нарушается весь аппарат кровообращения у людей с определенными патологиями. В частности, у тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, учащаются приступы стенокардии, возможны перебои в работе сердца и резкие скачки артериального давления.
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В момент магнитных колебаний организм обычно самостоятельно борется с естественным явлением, однако метеозависимые могут испытывать головную боль, утомляемость, апатию, нехватку сил, головокружение.
Симптомы метеозависимости могут быть сугубо индивидуальными. Они зависят от наличия у человека хронических заболеваний, его возраста, образа жизни, эмоционального состояния и других факторов. Чаще всего жалуются на:
- слабость, быструю утомляемость;
- утрату аппетита;
- боли в мышцах и суставах, а также местах, где были переломы;
- головокружение;
- головные боли, мигрень;
- повышение и понижение артериального давления;
- шум в ушах;
- учащенное сердцебиение;
- одышку;
- перепады настроения, тревожность, злость, депрессию.
Не нужно просто сидеть и ждать, пока колебания окажут на вас влияние. Чтобы уберечь и подготовить свой организм, следует придерживаться всего нескольких советов. Они будут полезны не только в период приближения и разжигания геомагнитной волны, но и в повседневной жизни.
- Во-первых, старайтесь снизить уровень стресса. Меньше реагируйте на раздражители, сконцентрируйтесь на положительных мыслях и событиях.
- Во-вторых, следует уделить время своему физическому состоянию. Делайте легкую утреннюю зарядку в постели, а в течение дня не забывайте периодически гулять и делать легкую растяжку для мышц. Больше дышите свежим воздухом.
- Помните о поддержании водного баланса. Поставьте бутылку с водой рядом и пейте в течение дня, когда ваш организм почувствует жажду. В зимнее время можете использовать термокружку, чтобы вода дольше сохранялась теплой и ее было комфортно пить.
- Добавьте в рацион больше полезных овощей и зелени. Особенно в холодный период следует поддерживать свой организм в тонусе.
- Старайтесь не употреблять много кофе и попробуйте меньше курить сигарет.
- Ложитесь спать вовремя, и спите не менее 7 часов, чтобы организм мог восстановить силы на следующий день.
Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.
Напомним, что магнитными (геомагнитными) бурями называются кратковременные возмущения магнитного поля и атмосферы Земли. Они вызваны вспышками радиации и заряженных частиц, излучаемых Солнцем.
Когда сезонные миграции птиц и других животных, они ориентируются с помощью геомагнитного поля. Однако корональные выбросы массы на Солнце регулярно провоцируют магнитные бури на Земле, что может временно нарушать процесс навигации птиц в дальних перелетах.
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