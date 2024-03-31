Александрийское тесто для пасок: пасхальный хлеб будет сладким, нежным и воздушным

Приближается праздник Пасхи, поэтому стоит уже сейчас подумать о том, по какому рецепту вы печите пасхальный хлеб и закупите необходимые для этого продукты.

Приготовить вкусную и рыхлую паску достаточно просто, если знать уловки приготовления и четко придерживаться рецепта. Предлагаем вам простой и непринужденный рецепт паски из "александрийского теста", благодаря которому пасхальный хлеб всегда получается идеальным.

Этим рецептом поделилась автор YouTube-канала "Смаколик.юа" Мария Михальченко

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Ингредиенты:

Молоко – 1000 мл

Сахар – 1000 г

Сливочное масло – 500 г

Яйца – 10 шт.

Яичные желтки – 3 шт.

Дрожжи (свежие) – 150 г

Изюм – 200 г

Соль – 1 чайная ложка без горки

Ванильный сахар – 3 упаковки

Коньяк – 2 столовые ложки.

Пшеничная мука – 2.5 кг

Печем паску

Шаг 1: Подготовка теста

В миске смешайте молоко, дрожжи, мягкое сливочное масло, сахар, яйца и яичные желтки.

Шаг 2: Замешивание

Добавьте в смесь изюм, соль, ванильный сахар, коньяк и муку. Замешайте мягкое, вязкое тесто.

Шаг 3: Подъем теста

Оставьте тесто в теплом месте на 8-12 часов, пока оно не увеличится вдвое.

Шаг 4: Формирование пасок

Разложите тесто в подготовленные формы. Дайте тесту подняться еще раз в течение 1-1,5 часов.

Шаг 5: Выпекание

Выпекать паски нужно в разогретой духовке при 180 градусах в течение 30-40 минут или до готовности.

Шаг 6: Украшение

По желанию смажьте верхнюю часть пасок глазурью и украсьте по своему вкусу.

Напомним, что многие хозяйки ищут идеальный рецепт для праздничного блюда на Пасху, которая наступает перед Светлым Христовым Воскресением. Если вы уже делали заварную паску, которая не черствеет долго, или мягкую и влажную паннетоне, то на этот раз попробуйте паску на сырном тесте, которой можно побаловать близких.

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