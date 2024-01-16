"Аленка" с крабовыми палочками: Как приготовить простой и сытный салат на каждый день

Классический салат с крабовыми палочками уже давно стал привычным гостем на наших столах. Но если вы хотите удивить своих гостей необычным и вкусным блюдом, попробуйте приготовить салат "Аленка".

Секретами приготовления поделились на сайте "Телеграф". Для того чтобы грибы получились более ароматными, их можно обжарить с чесноком. Если вы не любите лук, его можно не добавлять в салат. Для более нежного вкуса салат можно заправить не только майонезом, но и сметаной или йогуртом.

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Ингредиенты:

Шампиньоны - 750 г

Крабовые палочки – 400 г

Яйца – 5 шт.

Огурцы свежие – 4 шт.

Майонез – 100 г

Зелень петрушки – 1 пучок

Лук репчатый – 1 шт.

Способ приготовления:

Грибы почистите, вымойте и нашинкуйте произвольными кусочками. Лук также почистите и мелко нашинкуйте. Поджарьте на разогретой сковороде вместе с грибами до готовности. Огурцы вымойте и нарежьте кубиками, а очищенные крабовые палочки – соломкой. Яйца отварите вкрутую, дайте им остыть, очистите от скорлупы и нарежьте кубиками. В салатнике смешайте подготовленные ингредиенты, посолите, добавьте измельченную петрушку. Заправьте майонезом салат, тщательно перемешайте и подавайте на стол.

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