Аллергия у кошек: как проявляется и когда следует идти к ветеринару
Аллергия на еду – распространенная проблема у кошек, которая может значительно ухудшить их самочувствие и качество жизни. Аллергия на еду для кошек может быть очень опасна. Если вы заметили у своего кота любой из симптомов аллергии, важно немедленно обратиться к ветеринару. Об этом пишет РБК.
Что может вызвать аллергию у кошек:
- Белок: наиболее частыми аллергенами являются индейка, ягнятина, баранина, рыба и яйца.
- Зерновые: пшеница, кукуруза, рис и другие злаки могут вызвать аллергию.
- Молочные продукты: молоко, творог и другие молочные продукты могут быть аллергенами для некоторых кошек.
- Консерванты, красители и ароматизаторы: эти искусственные компоненты корма могут вызвать аллергические реакции.
Симптомы аллергии на еду у кошек:
- Кожный зуд: кот может постоянно вылизывать кожу, нервничать, пытаться раскусать себя.
- Покраснение и раздражение кожи: на коже могут появиться сыпь, ранки, перхоть.
- Выпадение шерсти: аллергия может привести к выпадению шерсти, тусклости и ломкости.
- Проблемы с пищеварением: диарея, рвота, запор, вздутие живота.
- Другие симптомы: чихание, хрипение, кашель, выделение из глаз или носа, потеря аппетита.
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Диагностика аллергии на еду:
Для диагностики аллергии ветеринар соберет анамнез, проведет осмотр кота и назначит исследование.
- Элиминационная диета: кот в течение 6-8 недель будет питаться специальным гипоаллергенным кормом.
- Аллергопроб: ветеринар может провести аллергопробы, чтобы определить, на какие именно продукты аллергическое животное.
Лечение аллергии на еду:
Важнейший шаг в лечении – это переход на гипоаллергенный корм, не содержащий аллергенов. Ветеринар может назначить антигистаминные или стероидные препараты для уменьшения симптомов аллергии. Важно также давать коту много свежей воды, поддерживать гигиену его шерсти и места обитания.
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