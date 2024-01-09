Альтернатива борщу: как приготовить крем-суп из свеклы (видео)
Известный шеф-повар Викас Кханн представил свой кулинарный шедевр – свекольный крем-суп. Это блюдо удивляет не только своей текстурой, но и насыщенным вкусом, а также ярким красным цветом. В частности, она может быть альтернативой украинскому борщу.
Рецептом шеф-повар поделился на своем YouTube канале. Это блюдо следует попробовать каждому. К тому же для ее приготовления вам не требуются особые кулинарные умения, поскольку она считается простой.
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Ингредиенты:
- Масло оливковое Extra Virgin – 2 ст. л.
- Зира – 1 ч. л.
- Кориандр – 1 ч. л.
- Свекла – 500 г.
- Лук репчатый – 50 г.
- Красный болгарский перец – 1 шт.
- Картофель – 1 шт.
- Овощной бульон – 950 мл.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Йогурт – 125 г.
- Зелень – по вкусу.
Процесс приготовления супа несложный. Овощи нужно обработать, нарезать и обжарить на оливковом масле с добавлением тмина, кориандра и других ароматных специй. Далее следует добавить овощной бульон, соль, перец и все это варить до готовности. При подаче на стол суп нужно украсить йогуртом и свежей зеленью.
Приятного аппетита!
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