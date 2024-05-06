Антикварные книги могут быть ядовитыми: на что обратить внимание

Мы редко воспринимаем книги как опасные предметы. Однако некоторые из них содержат элементы, настолько вредные, что требуют тщательного изучения, прежде чем попасть на полки публичных библиотек, книжных магазинов или даже частных домов.

Проект "Ядовитая книга" – это совместное исследование Винтертурского музея, сада и библиотеки и Делаверского университета, которое каталогизирует такие книги. Их интересует не содержание, написанное на страницах, а физические компоненты самих книг, в частности цвета обложек.

Недавно проект оказал влияние на решение изъять две книги из национальной библиотеки Франции. Причина – их ярко-зеленые тканевые обложки вызвали подозрение на содержание мышьяка, пишет ScienceAlert.

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Какие старые книги могут быть опасны:

Зеленый цвет: В 19 веке для окрашивания тканевых обложек книг часто использовали зеленый цвет Шееле, который содержал мышьяк. Этот пигмент был дешевым и ярким, но со временем тускнел и выделял ядовитый мышьяк.

Красный цвет: Киновар, алый пигмент, который использовали на протяжении тысячелетий, содержит ртуть. Воздействие ртути может привести к отравлению.

Желтый цвет: Хромат свинца, оранжевый пигмент, который был популярен в викторианскую эпоху, также токсичен. Однако книги с желтыми обложками вызывают меньшее беспокойство, ведь хромат свинца плохо растворяется.

Что делать, если вы нашли старую книгу с подозрительной обложкой?

Вам вряд ли угрожает опасность, если вы просто коснитесь или прочтете книгу. Если вы регулярно работаете с такими книгами, одевайте перчатки и не прикасайтесь к лицу. После работы с книгой тщательно вымойте руки.

Учтите, как в СССР подбирали книги под обои.

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