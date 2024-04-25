Археологи нашли место захоронения древнегреческого мыслителя Платона (фото)

Итальянская исследовательская группа утверждает, что возможно нашла место захоронения Платона, одного из самых известных философов античного мира.

Открытие основывается на новом прочтении папирусов из Геркуланума, погребенного римского города вблизи Неаполя. Эти папирусы, датируемые 1 веком н.э., содержат текст, который, как полагают, описывает место захоронения Платона, пишет Arkeonews.

Вас также заинтересует: Палеонтологи обнаружили, возможно, самую большую змею, когда-либо существовавшую на Земле (фото)

Грациано Раноккиа, папиролог из Университета Пизы, возглавивший исследование, утверждает, что папирусы указывают на то, что Платон был похоронен в Академии, основанной им в 387 году до н. Эта Академия, расположенная за пределами Афин, являлась важным центром обучения и философских дискуссий на протяжении веков.

Археологические раскопки Академии Платона. Источник: Tomisti, CC BY-SA 3.0 Археологические раскопки Академии Платона. Источник: Tomisti, CC BY-SA 3.0

Ранее место захоронения Платона было неизвестно. Некоторые историки считали, что он был похоронен в Афинах, но другие утверждали, что его тело было перевезено в другое место.

Открытие Раноккиа основывается на новом использовании технологий искусственного интеллекта (ШИ) для расшифровки папирусов. ИИ помог исследователям выявить новые слова и фразы, которые раньше были пропущены.

Хотя открытие Раноккиа еще не доказано другими учеными, оно вызвало значимый энтузиазм в мире археологии и философии. Если оно будет подтверждено, это станет одним из важнейших археологических открытий последних лет.

Что известно о Платоне

Платон был одним из самых известных философов античного мира. Он был учеником Сократа и основателем Академии в Афинах, ставшим одним из важнейших центров обучения и философских дискуссий на протяжении веков. Платон умер в Афинах в 348/347 году до н. в возрасте 80 лет.

Философия Платона основывается на учении его учителя Сократа. Платон верил, что существует мир идей, который более реален, чем мир, который мы видим и воспринимаем органами чувств. Платон также развил теорию государства, в которой он описывал идеальное государство, управляемое философами.

Напомним, на известном турецком курорте обнаружили целую улицу с колоннами римского периода.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!