Археологи нашли 'могилу зомби' возрастом 4200 лет (фото)

Археологи обнаружили "могилу зомби" во время раскопок вблизи Оппина, Германия. Захоронение, которое датируется примерно 4200 лет назад, бронзовым возрастом, содержит останки мужчины, умершего в возрасте от 40 до 60 лет.

На нижнюю половину тела мужчины был возложен большой каменный блок, который, по мнению исследователей, вероятно, должен был сдержать его дух и предотвратить, чтобы он появился как ревенант, пишет Miami Herald.

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Ревенант – это оживленный труп, упоминания о котором встречаются в разных культурах, включая древнеирландскую кельтскую и скандинавскую мифологию.

Доисторическое захоронение ревенанта. Источник: LDA Саксония-Ангальт, Аня Лохнер-Рехта Доисторическое захоронение ревенанта. Источник: LDA Саксония-Ангальт, Аня Лохнер-Рехта

"Мы знаем, что даже в каменном веке люди боялись ревенантов", — сказала руководительница проекта Сюзанна Фридерих. Она заметила, что в доисторические времена люди верили, что умершие иногда пытаются "освободиться от могил".

Погребение было связано с культурой колокольных стаканов, бронзовой эпохи, появившейся примерно в 2800 году до нашей эры. Эта культура названа в честь сосуда для питья в форме перевернутой колокольчатой мензурки.

Ранее археологи обнаружили огромную "вампирскую могилу" с 450 жертвами.

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