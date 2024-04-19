Археологи нашли на острове Тонгатапу в Тихом океане древний город в 300 году нашей эры.

Недавнее археологическое открытие на острове Тонгатапу Тонга переворачивает с ног на голову наши представления о развитии городов в южной части Тихого океана. Благодаря революционной технологии LiDAR-сканирования исследователи обнаружили следы древнего города, существовавшего еще в 300 году нашей эры, на 700 лет раньше, чем считалось ранее.

Этот сенсационный вывод основан на подробной карте ландшафта Тонгатапа, созданной археологами из Австралийского национального университета. Благодаря LiDAR им удалось раскрыть скрытые поселения, ранее невидимые для человеческого глаза. Об этом пишет IFLScience.

Древние руины свидетельствуют о том, что урбанизация в этом регионе началась гораздо раньше, чем считалось. Планировка города, характеризующаяся разветвленной сетью дорог, укреплений, общественных сооружений и тысячами земляных курганов, свидетельствует о сложной и продуманной городской системе.

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Одной из интереснейших особенностей является наличие крупных земляных насыпей, известных как sia heu lupe. Считается, что эти сооружения использовались для ловли голубей, которая была эксклюзивным спортом тонганских вождей.

Ведущий исследователь Филипп Партон объясняет, что с расширением этих поселений они адаптировались к потребностям растущего населения, что привело к значительным социальным и экономическим изменениям. Эту форму урбанизации, получившей название "урбанизация с низкой плотностью населения", исследователи противопоставляют традиционному представлению о том, что до европейской колонизации на тихоокеанских островах не было сложных обществ.

Открытие на Тонгатапе бросает вызов этой теории, демонстрируя, что жители тихоокеанских островов развивали собственные уникальные городские поселения, отличные от компактных городов Европы. Партон отмечает, что это открытие значительно усугубляет наше понимание ранних тихоокеанских обществ.

Использование LiDAR явилось ключевым фактором в этом сенсационном открытии. Эта технология позволила археологам раскрыть скрытые структуры, которые на протяжении веков были скрыты временем и природой. Подобные методы ранее использовались для обнаружения древних городов в тропических лесах Амазонки.

Партон подчеркивает, что это только первая ласточка, и впереди нас ждут новые увлекательные открытия, которые прольют больше света на тайны ранних поселений Тихого океана.

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