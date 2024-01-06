Археологи нашли тайную пещеру с нетронутыми захоронениями майя (видео)

Археологи из Национального института антропологии и истории (INAH) Мексики обнаружили скрытую погребальную камеру майя, спрятанную в пещере в археологическом комплексе в Тулуме, Кинтана-Роо.

Открытие было сделано в ходе плановых работ по расчистке новой тропы для посетителей. Археологи обнаружили скелеты нескольких человек, захороненных в пещере, сообщает Arkeonews.

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Однако одной из самых интересных находок было расколотое человеческое тело. Археологи считают, что человек мог попасть в ловушку при попытке получить доступ в полость.

Внутри пещеры археологи также обнаружили множество скелетных остатков животных, связанных с захоронениями. По словам специалистов по идентификации фауны, они отвечают разным млекопитающим, птицам, рептилиям, рыбам, ракообразным, моллюскам и земноводным.

Единственный керамический "molcajete" (чаша для шлифования) дополнительно указал, что погребение приходится на поздний постклассический период (1200-1550 гг. нашей эры).

Археологи описывают условия внутри пещеры как особенно тяжелые из-за небольших входов, низких потолков, отсутствия естественного света, общей жары и влажности. Кроме фотографий, будет сделано трехмерное сканирование территории, чтобы исследователи и широкая общественность могли увидеть материалы и останки в их оригинальном контексте.

Это открытие важно для понимания похоронной практики майя. Оно дает нам редкий взгляд на то, как эти люди хоронили своих умерших.

Напомним, в Швеции обнаружили метровый меч в средневековой могиле.

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