Археологи нашли в Британии остатки обеда возрастом 2850 лет (фото)

Недавно ученые из Кембриджского университета совершили невероятную находку. Они нашли остатки обеда 2850 лет, датируемого эпохой бронзового века.

Открытие было сделано на территории Must Farm, древнего поселения бронзового века, расположенного недалеко от Питерборо, Англия. Это место уже известно как "британские Помпеи" благодаря исключительному состоянию сохранения артефактов, пишет CNN.

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Среди находок археологов: ложка, брошенная в миску с недоеденной кашей. Деревянные ведра, одно из которых использовалось как импровизированная разделочная доска. Керамические изделия, включая горшок с кашевидной смесью пшеничной муки и животных жиров. Деревянная лопаточка использовалась для перемешивания пищи.

Археологи отметили, что эта находка дает нам уникальную возможность заглянуть в жизнь людей бронзового века и свидетельствует о рационе людей бронзового возраста.

В частности, ученые выяснили, что останками на тарелке была каша из пшеничной муки и животных жиров. В древности люди использовали деревянные ведра, керамические горшки и ложки.

Напомним, археологи обнаружили в Помпеях строительную площадку времен Древнего Рима.

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