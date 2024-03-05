Археологи нашли в Италии идеально сохранившуюся гробницу 2500-летней давности (фото)

Итальянские археологи объявили открытие "идеально сохранившейся" этрусской гробницы, датируемой V-IV веками до н.э. Гробница была обнаружена в некрополе Сан-Джулиано, расположенном примерно в 30 километрах северо-западнее Рима.

Некрополь Сан-Джулиано – это древнее кладбище, содержащее сотни этрусских гробниц, высеченных в скале. Недавнее открытие произошло во время реставрационных работ, проводимых в рамках проекта по восстановлению некоторых из величайших гробниц на кладбище, сообщается на Фейсбук-странице Управления археологии, изобразительного искусства и ландшафта Южной Этрурии.

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Новая гробница, высеченная в скале, имеет три комнаты и сохранилась в невероятно хорошем состоянии. По словам исследователей, это открытие проливает новый свет на существовавшие в некрополе разновидности этрусских гробниц V-IV веков до н.э.

Это не первое крупное открытие в Сан-Джулиано. В прошлом году археологи раскопали здесь "гробницу королевы" (Tomba della Regina) - монументальную гробницу 5 века до н.э., поражающую своими размерами и украшением.

Открытие этрусских гробниц дает ценную информацию об этой древней цивилизации. Этруски, жившие на территории современной Италии более двух тысяч лет назад, оставили после себя богатую культуру.

Напомним, в Германии обнаружили деревянные оборонительные рвы эпохи древнего Рима.

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