Археологи нашли в Помпеях строительную площадку времен Древнего Рима

На развалинах Помпей, захороненных под пеплом Везувия, развернулась новая страница исследований. Археологическая группа, работая в регионе IX, наткнулась на увлекательную находку – римскую строительную площадку, проливающую свет на секреты древних строительных технологий.

Раскопки, окруженные улицами Виа ди Нола, Виа Стабиана и Виа дель Аббонданца, обнажили сокровища знаний о прошлом. Среди них:

Остатки строительных материалов: кирпич, черепица, известь, инструменты – все это свидетельствует о кипящей деятельности, когда-то бурлившей на этом месте.

кирпич, черепица, известь, инструменты – все это свидетельствует о кипящей деятельности, когда-то бурлившей на этом месте. Следы ремонта: исследователи обнаружили материалы, которые использовались для ремонта соседних домов, в том числе пекарни Рустио Веро.

исследователи обнаружили материалы, которые использовались для ремонта соседних домов, в том числе пекарни Рустио Веро. Инструменты и ларарий: в комнатах соседнего здания, где размещалось святилище домашних богов, нашли строительные инструменты, дополняющие картину древнеримского строительства.

Об этом пишет Heritage Daily.

Важность этого открытия уходит далеко за рамки просто артефактов. Археологи утверждают, что это уникальная возможность погрузиться в глубины античных строительных технологий. Изучая материалы и методы, которые использовались на этом месте, исследователи надеются раскрыть новые тайны римской инженерии, например особенности изготовления извести и римского цемента.

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Габриэль Цухтригель, директор Археологического парка Помпей, не скрывает увлечения раскопками. Он подчеркивает, что это невероятная возможность заглянуть в работу старинной строительной площадки. Открытие не только обогащает наше понимание прошлого Помпея, но и открывает двери к новым знаниям о римских строительных методах, что делает его настоящей сенсацией для историков и археологов.

Напомним, ученые выяснили, как "невидимые убийцы" уничтожали людей из эпохи неолита.

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