Археологи нашли в пустыне Аравии старейшее в мире укрепленное поселение в возрасте 2250 года до нашей эры

Археологи обнаружили в Аравийской пустыне огромную стену бронзового века, окружавшую оазис Хайбар. Стена, простиравшаяся на 14,5 км, является второй по величине в Саудовской Аравии и свидетельствует о том, что в регионе в древности существовала развитая цивилизация.

Об этом пишет IFL.Science.

Вал датируется периодом между 2250 и 1950 годами до н. э., когда в Аравийской пустыне было распространено оседлое земледелие. Ученые полагают, что стена была построена для защиты оазиса от приступов кочевых племен.

Стена была построена из камня и глины. Она имела ширину от 1,7 до 2,4 м и высоту 5 м. На сегодняшний день сохранилось чуть менее половины стены.

Открытие стены Хайбара важно для понимания истории Аравийского полуострова. Оно свидетельствует о том, что в регионе в древности была развитая цивилизация, которая имела способность строить масштабные укрепления.

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Оазис Хайбар был одним из самых больших оазисов в регионе. Он имел площадь около 1100 гектаров и являлся важным центром торговли и земледелия.

Стена Хайбар была частью сети других подобных укрепленных поселений на северо-западе Аравии. Эти поселения свидетельствуют о том, что в регионе в бронзовом веке была сеть развитых цивилизаций.

Напомним, археологи нашли в Оклахоме окаменевший фрагмент кожи ящерицы в возрасте 300 миллионов лет.

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