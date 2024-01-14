Археологи обнаружили древние города, скрытые в эквадорской Амазонии (фото)

Археологи обнаружили следы 2500-летних городов в тропических лесах Амазонки в Эквадоре. Находку удалось сделать, используя технологию лазерного сканирования.

В комплекте со сложной сетью сельскохозяйственных угодий и дорог, открытие является самым старым и самым большим в своем роде в регионе. Об этом сообщает Smithsonian Magazine.

Расположенная в долине Упано в Эквадоре, плотная система доиспанских структур расположена в восточных предгорьях гор Анд. Древние городские центры обнаружили только после использования технологию дистанционного зондирования, исследующую ландшафт с помощью лазеров.

Читайте также: В Греции обнаружили монументальный акведук 2 века нашей эры

Охватывая примерно 300 квадратных километров, изображения из лидерного исследования показали ландшафт, полный организованной человеческой деятельности. Это включало более 6000 прямоугольных земляных платформ, а также сельскохозяйственные террасы и дренажные системы.

Исследователи говорят, что эти сооружения образовали по меньшей мере 15 отдельных поселений, соединенных системой широких прямых дорог. Комплекс, вероятно, был занят людьми из культур Киламопе и Упано примерно с 500 до нашей эры до 300-600 лет нашей эры.

Напомним, в Британии нашли древнее англо-саксонское кладбище 6 века нашей эры: проливает свет на малоизвестный период английской истории

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !