Археологи обнаружили место смерти первого римского императора (фото)

Ученые предполагают, что найденные под руинами другого дома остатки древней римской виллы возле Везувия, возможно, есть местом, где умер Август, основатель императорской власти в Риме.

До этого была версия, что первый римский правитель погиб в 14 году н.Э. в родовом имении, расположенном неподалеку от Нолы. Об этом пишет Live Science.

Ученые из Токийского университета, проводившие раскопки в течение двух десятилетий, обнаружили остатки древней виллы, заселенной до катастрофического извержения Везувия в 79 году н. Эти археологические находки отражают описания летописцев старого Рима о месте погибели правителя Августа.

Археологи из Токийского университета объявили об открытии виллы, в которой мог умереть Октавиан Август. Источник: Токийский университет Археологи из Токийского университета объявили об открытии виллы, в которой мог умереть Октавиан Август. Источник: Токийский университет

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Местонахождение этой виллы, где угасла жизнь правителя, долгое время было загадкой. Последние открытия подтверждают, что лава вулкана Везувий уничтожила находившееся под виллой сооружение.

В 2002 году группа исследователей из Токийского университета совместно с местными археологами наткнулась на руины другой виллы, возведенной во II веке н.э. Однако из-за ограничений в финансировании они не смогли детально исследовать этот памятник.

Древние артефакты, найденные на месте раскопок. Источник: Токийский университет Древние артефакты, найденные на месте раскопок. Источник: Токийский университет

Последние открытия охватывают фрагменты личных банных помещений древней резиденции и обширный зал, который, вероятно, служил местом хранения. Анализы также выявили, что извержение вулкана повлекло за собой разрушение северной части склонов, что дает новое видение на его разрушительные свойства.

Август, рожденный как Гай Октавий в 63 году до нашей эры, стал первым императором Рима после завершения эпохи Республики. Он руководил империей непоколебимой рукой и зарекомендовал себя как один из величайших лидеров римской истории.

Его кончина в 14 году нашей эры положила конец эре его длительного и успешного императорства.

Напомним, в одном из храмов Гватемалы найдены сожженные тела королевской семьи цивилизации майя.

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