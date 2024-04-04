Археологи обнаружили на территории Южно-Африканской республики песчаную скульптуру голубого ската в возрасте 130 тысяч лет

На южном побережье Южно-Африканской Республики исследователи обнаружили впечатляющий артефакт – песчаную скульптуру в возрасте 130 000 лет, изображающую ската. Эта находка, описанная в журнале Rock Art Research, бросает новый свет на истоки человеческого искусства и свидетельствует о неожиданно раннем развитии творческих способностей наших предков.

Скульптура, размером около 30 см, отличается почти идеальной симметрией и четко воспроизводит форму ската без хвоста. Ее утонченное исполнение свидетельствует об умении древних людей не только создавать абстрактные узоры, но и изображать реальные объекты. Об этом пишет Phys.

Ученые предполагают, что процесс создания скульптуры начался с нанесения контура ската на песок. Затем, вероятно, использовались разные инструменты для выравнивания и детализации формы. На оборотной стороне скульптуры также заметны следы обработки, что подтверждает эту теорию.

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Важным аспектом находки является то, что она дает представление о ранних этапах развития искусства. Исследователи полагают, что рисование на песке могло служить переходным этапом от абстрактных символов к изображению реальных существ. Плоская форма ската делала его удобной моделью для воспроизведения, что, вероятно, способствовало развитию навыков изображения более сложных объектов.

Находка 130-тысячелетней скульптуры ската свидетельствует о том, что начала человеческого искусства уходят значительно глубже, чем считалось ранее. Это открытие дает новое понимание творческого потенциала наших предков и расширяет представление о ранних формах самовыражения.

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