Археологи обнаружили огромную 'вампирскую могилу' с 450 жертвами (фото)

Археологи в Польше раскопали массовую могилу, в которой предположительно похоронено 450 "вампиров". Их черепа были обезглавлены и помещены между ног, а во рту лежали монеты.

Это ужасающее открытие дает нам представление о том, как люди в 19 веке боролись с "вампирами". Могила была обнаружена во время дорожных работ возле кладбища 19 века в селе Лузино на северо-востоке Польши, пишет Ancient Origins.

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Археологи считают, что все 450 человек, похороненных в могиле, были подозреваемыми в вампиризме. Это подтверждается тем, что все черепа были обезглавлены, а монеты во рту должны были служить защитой от того, чтобы они предстали из мертвых.

В то время люди верили, что вампиры – это существа, возвращающиеся из мертвых, чтобы пить кровь живых. Чтобы остановить их, люди принимали различные меры, включая обезглавливание, сожжение и протыкание тела колом.

Монеты во рту "вампира" должны были символически "заплатить" ему за проезд в загробный мир, чтобы он не вернулся.

Напомним, в эпоху неолита женщин в Европе связывали и хоронили заживо во время жутких ритуалов.

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