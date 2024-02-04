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Археологи обнаружили окаменелости редкого дерева, росшего на Земле 350 млн лет назад (фото)

Былим Елена

Археологи обнаружили окаменелости редкого дерева, росшего на Земле 350 млн лет назад (фото)

Палеонтологи совершили поразительное открытие – нашли окаменелости ранее неизвестного вида дерева, существовавшего на Земле 350 миллионов лет назад.

Этот доисторический гигант не только представляет новый вид, но и совершенно новую группу или род растений, согласно исследованию, опубликованному в журнале Current Biology.

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Находка, названная Sanfordiacaulis densifolia, поражает своими размерами и необычной структурой. Ее форма роста напоминает "бутылочную щетку" с толстым стволом, на котором плотно размещались 250 листьев. Этот уникальный дизайн позволял дереву иметь крону диаметром около 6 метров.

Ученые полагают, что Sanfordiacaulis densifolia росло вдоль рифтового озера в субтропическом или тропическом климате. Землетрясения могли заставить деревья падать в озеро, где они сохранились в течение миллионов лет.

Это открытие дает ценную информацию о структуре лесов 350 миллионов лет назад. Оказывается, кроме высоких деревьев, формировавших крону, существовал и подлесок из меньших деревьев.

Sanfordiacaulis densifolia – это пример "эксперимента" эволюции, когда растения испытали разные формы роста. Этот вид не выдержал испытания временем, но его окаменелость дает нам представление о богатстве и обилии ранних лесов.

Палеонтологи считают, что находка Sanfordiacaulis densifolia – это "совершенно уникальное" событие, ведь подобные окаменелости сохранились очень редко.

Напомним, в Арабских Эмиратах обнаружили наполненный сокровищами кувшин в возрасте 1800 лет.

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