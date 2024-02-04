Археологи обнаружили окаменелости редкого дерева, росшего на Земле 350 млн лет назад (фото)

Палеонтологи совершили поразительное открытие – нашли окаменелости ранее неизвестного вида дерева, существовавшего на Земле 350 миллионов лет назад.

Этот доисторический гигант не только представляет новый вид, но и совершенно новую группу или род растений, согласно исследованию, опубликованному в журнале Current Biology.

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Находка, названная Sanfordiacaulis densifolia, поражает своими размерами и необычной структурой. Ее форма роста напоминает "бутылочную щетку" с толстым стволом, на котором плотно размещались 250 листьев. Этот уникальный дизайн позволял дереву иметь крону диаметром около 6 метров.

Ученые полагают, что Sanfordiacaulis densifolia росло вдоль рифтового озера в субтропическом или тропическом климате. Землетрясения могли заставить деревья падать в озеро, где они сохранились в течение миллионов лет.

Это открытие дает ценную информацию о структуре лесов 350 миллионов лет назад. Оказывается, кроме высоких деревьев, формировавших крону, существовал и подлесок из меньших деревьев.

Sanfordiacaulis densifolia – это пример "эксперимента" эволюции, когда растения испытали разные формы роста. Этот вид не выдержал испытания временем, но его окаменелость дает нам представление о богатстве и обилии ранних лесов.

Палеонтологи считают, что находка Sanfordiacaulis densifolia – это "совершенно уникальное" событие, ведь подобные окаменелости сохранились очень редко.

Напомним, в Арабских Эмиратах обнаружили наполненный сокровищами кувшин в возрасте 1800 лет.

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