Археологи обнаружили следы новой цивилизации с помощью Google Earth и спутника (фото)

Археологи нашли доказательства ранее неизвестной доисторической цивилизации, которая охватывает 3000 квадратных миль в Центральной Европе. Ученым помогли Google Earth и спутник.

Эксперты давно считали, что развитая цивилизация, преуспевавшая в Центральной Европе в период ранней и средней бронзы, начиная с 2200 года до нашей эры, была покинута в 1600 году до нашей эры. Об этом сообщает Business Insider.

По предположениям археологов, цивилизация не исчезла, а просто распространилась на огромную сложную сеть меньших обществ.

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Их исследования показывают, что центры или "мегафорты", цивилизации раннего и среднего бронзового века на самом деле не исчезли в 16 веке до нашей эры, как считалось ранее, а скорее стали децентрализованными.

Образовавшиеся взаимосвязанные поселения были менее иерархическими, чем предыдущее общество, но все еще организованы в политические единицы, считают исследователи.

На больших участках было много концентрических ограждений. Это означало, что передвижение за пределами площадки в самые основные зоны было контролируемым и что не каждый мог просто свободно ходить по этим зонам в любое время.

Исследователи использовали исторические изображения из Google Earth и спутниковые данные из Sentinel-2 Европейского космического агентства, чтобы найти 100 новых доисторических мест в Паннонской низменности, регионе, включающем современные Сербию и Венгрию.

Напомним, в Греции нашли прекрасно сохранившиеся останки мужчины, погибшего от цунами 3600 лет назад.

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