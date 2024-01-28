Археологи обнаружили туннель 'геометрического чуда', когда искали гробницу Клеопатры (фото)

В городе Тапосирис Магна (Египет) археологи, искавшие гробницу Клеопатры, наткнулись на огромный туннель, пролегающий под храмом. Этот тоннель ученые назвали "геометрическим чудом".

Как сообщает Science Alert, сооружение находилось на глубине 13 метров под землей. Тоннель высотой 2 метра был прорублен сквозь 1305 метров песчаника.

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В Министерстве туризма и древностей Египта заметили, что конструкция тоннеля похожа на ранее найденный на греческом острове Самос 1036-метровый тоннель Евпалинос. В тоннеле уже нашли некоторые артефакты: куски керамики и прямоугольную глыбу известняка.

Ученые отмечают, что найденный в Taposiris Magna туннель не имеет себе равных, его инженерию они назвали "впечатляющей". Части найденного тоннеля погружены под воду, а его назначение ученым неизвестно.

Команда ученых считает, что храм, под которым нашли туннель, был посвящен богу Осирису и богине Исиде – божеству, с которым Клеопатра "поддерживала крепкие отношения". Здесь найдены монеты с именами и образами Клеопатры и Александра Македонского, а также фигурки богини Исиды.

В этом храме нашли могилы с греко-римскими захоронениями. Считается, что Клеопатра и ее муж Марк Антоний могли быть похоронены в подобных гробницах.

Напомним, на Крите случайно обнаружили минойскую гробницу, которой 3400 лет.

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