Археологи обнаружили в Британии безносую голову 'прекрасной римской женщины' (фото)

В Великобритании во время строительства автостоянки на территории парковки Burghley House было сделано удивительное археологическое открытие - обнаружена римская мраморная статуя женской головы, которая датируется первым или вторым веком нашей эры.

Оператор механического землекопа Грег Кроули случайно наткнулся на этот артефакт, используя экскаватор на строительной площадке. Обнаружение римской скульптуры явилось настоящей сенсацией, поскольку главу статуи нашли в отличном состоянии. Через две недели был обнаружен также мраморный бюст, к которому когда-то крепилась голова, сообщается на сайте Burghley House.

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Предмет оказался очень интересным не только с археологической точки зрения, но и с мыслью истории искусства. В частности, найденный железный шпиль в мраморной голове, вероятно, добавленный в 18 веке, свидетельствует, что скульптура может быть частью бывшего античного бюста или постамента.

Пока остается некоторая тайна по поводу того, как именно этот артефакт попал под землю и сколько времени он там находился до того, как был обнаружен. Различные теории отмечаются от возможной кражи до предположений о случайном залегании под землей.

Открытие римской статуи в Великобритании стало не только важной археологической находкой, но и возможностью исследования истории и культуры Римской империи, что продолжает вызывать заинтересованность ученых и общественность.

Напомним, в Англии обнаружили лес в возрасте 390 миллионов лет. Также в Англии нашли чрезвычайное редкое кольцо 17 века.

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