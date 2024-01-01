Археологи обнаружили в Израиле фрагменты черепа в возрасте 140 тысяч лет: принадлежали неизвестному виду человека

Археологи обнаружили в Израиле два фрагмента черепа, которые могут относиться к ранее неизвестной популяции древних гомининов. Находка была сделана на археологическом участке Нешер Рамла, расположенном между Тель-Авивом и Иерусалимом.

Об этом пишет IFL.Science.

Фрагменты, правая теменная кость и почти полная нижняя челюсть, не похожи на какие-либо другие окаменелости, которые были найдены ранее. Исследователи считают, что они принадлежат к поздней популяции Homo, жившей 140 000-120 000 лет назад.

Уникальная особенность окаменелостей из Нешера Рамла состоит в том, что они сочетают в себе неандертальские и архаические человеческие черты. Теменная кость имеет "архаические" черты, отличные от ранних и недавних Homo sapiens, а челюстная кость – смесь архаических и неандертальских характеристик. Эта гибридная природа дает основания предполагать, что этот вид может быть отсутствующим звеном, представляющим одного из последних общих предков неандертальцев и людей.

Кроме того, окаменелости из Нешер Рамла свидетельствуют о том, что эти гоминины имели длинную и динамичную историю взаимодействия с Homo sapiens. Благодаря генетическому и культурному обмену эти популяции оставили неизгладимый след друг на друге. Археологические находки с этого места указывают на важный перекресток между Африкой и Евразией, что придает вес важности этому открытию.

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Не все эксперты согласны с тем, что находка из Нешер Рамла революционна. Палеоантрополог Джон Хокс предлагает альтернативное объяснение, предполагая, что окаменелости могут быть связаны с денисовцами, еще одной архаической популяцией гоминид. Хокс подчеркивает необходимость быть осторожным, признавая сложность интерпретации данных по временному промежутку в 400 000 лет.

Сегодня настоящая природа окаменелостей из Нешер Рамла остается неизвестной. Будущие исследования будут играть решающую роль в разгадке этой загадки, проливая больше света на сложное полотно человеческой эволюции.

Напомним, в Швеции обнаружили метровый меч в средневековой могиле.