Археологи обнаружили в пустыне 3500-летний египетский королевский дом (фото)
Египетская археологическая миссия обнаружила руины 3500-летнего "королевского укрепленного места отдыха" на археологическом участке Тель-Хабва в археологической зоне Северного Синая.
Построенное из керамического кирпича, здание, вероятно, является одним из королевских дворцов, расположенных у Восточных ворот Египта. Она, вероятно, была построена для размещения древнеегипетских сил, а возможно и королевской семьи во время правления Тутмоса III (1479–1425 гг. до н.э.). Об этом сообщает Министерство туризма и древностей Египта.
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Тутмос III, также известный как Тутмос Великий, правил с 1479 г. до н. до своей смерти в возрасте 56 лет в 1425 г. до н. Он известен своими многочисленными военными походами, значительно расширившими Египетскую империю.
Синайская пустыня была одним из регулярных маршрутов египетских войск, направлявшихся к восточному Средиземноморью. С королевским дворцом, где проживал король, место, очевидно, было стратегически важным для размещения и пополнения войск, путешествовавших через Синай по пути в военные кампании.
Архитектурный дизайн старого здания на Синае и редкость черепков керамики, найденных внутри, предполагают, что оно служило местом отдыха королей. По мнению исследователей, фараон мог использовать это сооружение во время своих военных походов для расширения египетской империи к востоку.
Планировка здания состоит из двух последовательных прямоугольных залов и нескольких смежных комнат. Главный вход, расположенный с северной стороны, ведет в первый зал, фланкированный тремя известняковыми колоннами.
Датирование здания было определено с помощью анализа стратиграфического слоя, найденных неподалеку фрагментов керамики и обнаружения двух журавлей с надписями имени Тутмоса III.
Напомним, археологи обнаружили место смерти первого римского императора.
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